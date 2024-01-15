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≡ Как ФCМС решит проблему работников, которые теряют статус застрахованного после трудового отпуска
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48381
Как ФCМС решит проблему работников, которые теряют статус застрахованного после трудового отпуска
Отправлено: 15.01.24 - 20:38
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Согласно закону "Об ОСМС", работодатель обязан ежемесячно вносить отчисления и взносы за социальное медстрахование своих работников. Если в каком-то месяце не производятся соответствующие платежи, статус работника в системе ОСМС теряется.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5527
Re: Как ФCМС решит проблему работников, которые теряют статус...
Отправлено: 15.01.24 - 20:38
#1
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Цитата://сейчас необходимо распределить платёж за медстраховку по каждому месяцу отпуска, чтобы избежать утраты статуса застрахованного.//

ОНИ только кинулись это делать, я это делаю уже ДАВНО: - мои работники с ноябрь по апрель НЕ РАБОТАЮТ, но стабильно и КРУГЛЫЙ год, я им плачу среднемесячную зарплату и каждый месяц я перечисляю за них и пенсионку и соц.отчисления и пресловутую медстраховку.
Работниками нужно - ДОРОЖИТЬ.
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