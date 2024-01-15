Re: Как ФCМС решит проблему работников, которые теряют статус...

Отправлено: - 20:38

Цитата://сейчас необходимо распределить платёж за медстраховку по каждому месяцу отпуска, чтобы избежать утраты статуса застрахованного.//



ОНИ только кинулись это делать, я это делаю уже ДАВНО: - мои работники с ноябрь по апрель НЕ РАБОТАЮТ, но стабильно и КРУГЛЫЙ год, я им плачу среднемесячную зарплату и каждый месяц я перечисляю за них и пенсионку и соц.отчисления и пресловутую медстраховку.

Работниками нужно - ДОРОЖИТЬ.