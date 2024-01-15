«Машины в боксах, водителей нет» - С причинами «мусорного коллапса» разбирались в Костанае
Отправлено: 15.01.24 - 18:08
С первых дней нового года в областном центре ухудшилась ситуация с вывозом мусора. За две недели поступило 266 обращений по этому поводу в iQomek, из них 199 до сих пор в работе, хотя нормативный срок принятия мер по ним — 7 дней. Читать новость
Цитата://Сергей БРЫЗГАЛОВ ответил, что «не идут».//
Как это "не идут" - начальник, зам, инженер, механик - уже ЧЕТЫРЕ машины- садитесь за руль и вперёд- ночная смена - можно прекрасно вывозить мусор и ночью. Вы же ТОО- частники- и никому нет дела до ваших проблем - у вас обязательства- вывоз мусора- как вы это будете делать - никого не волнует.
Цитата://эффективных мер воздействия на таких жителей нет.//
Как нет- Жундубаев - хозяин города или БЕСПЛАТНОЕ приложение к нему ??? Отключите - ГАЗ, ВОДУ и СВЕТ - завтра же должники прибегут и оплатят и не только за мусор, но за все свои долги. Проведите это положение через местный маслихат, что бы было законное основание.
Я бы сказал почему не идут. Кто готов в 4 утра выезжать на работу? Я работаю так , я вижу кто как работает. За недосып надо платить, а они реально недосыпают!Многие ещё кондитеры, мельники, водители автобусов,огромное количество жителей Костаная встаёт раньше 4 часов.
saba: Я бы сказал почему не идут. Кто готов в 4 утра выезжать на работу? Я работаю так , я вижу кто как работает. За недосып надо платить, а они реально недосыпают!Многие ещё кондитеры, мельники, водители автобусов,огромное количество жителей Костаная встаёт раньше 4 часов.
Это называется хроноцид по т.Денисову и О.Ведлер,нельзя вставать раньше восхода солнца ,вот они и спят.
Осложняет положение дел и то, что 30% населения в Костанае за услуги по вывозу ТБО не платит, договоры с ТОО не заключили, и эффективных мер воздействия на таких жителей нет.
Сами и виноваты. У нас сколько человек рестораны заявили что у них договора с мусором? По 5 человек или один стол. И что делает Тазалык, да соглашается с ними и в результате сотни и тысячи клиентов нашего депутата и двух ресторанов на Баймагамбетова и даже Толстова, которые принадлежат одной предпринимательнице загаживают наши мусорки. И что делает Тазалык? Да ничего! Хотя по договору у столовых должны быть свои мусорки на замках! Всю зиму и осень сюда ходят, сколько уже эти коробки фото и видео им скидываем их столовых, им плевать. А вот простых жителей ходят и обвиняют. По моему это преступная халатность.
ACROS: Мораторий на проверки истёк: - напишите в СЭС
Да писали уже, судились, выиграли два суда, один одна потом без нас отбила, прям был суд и аппеляшка без нас, мы ничего и не знали, акиматовские приходили, свое что то воткнули, СЭЗ интересно, там две сидят, воюют друг с другом, на одну даже они подали иск, там мы пришли, ее защищали, мы выиграли, а другая, пошла втихоря опять подписала и те от штрафа 800 тысяч убежали. И странно, суд без нас. Сейчас вот по мусору тоже подписи собираем, это уже за мусор с лета длится. Все и не расскажешь, детективы какие то.. А тот судья, что без нас отмазал их от 800 тысяч, мы там потом судидись по более серьезному делу в областном, там мы с ним выиграли. И вот как против него переть? Ну сейчас делаем по другому.
saba: Нет такого законного основания, иначе будет беспредел.
Не будет. Маслихат - это орган народных избранников и эти люди ДОЛЖНЫ объяснить своим избирателям что: - бардак, грязь и вонь возле мусорных баков - в этом частично виноваты люди НЕ ПЛАТЯЩИЕ за вывоз мусора. То есть- не тупо принимать решения, а ОБОСНОВАТЬ.
Вопрос: - хотят ли ОНИ это делать, тем более что депутаты - НЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ работники городских служб, а всего лишь ОБЩЕСТВЕННИКИ.
Впрочем - наша власть может многое, если она этого ЗАХОЧЕТ - тому пример: - СВЕРХСКОРОСТНОЕ переименование проспекта Абая на Назарбаева и НАОБОРОТ. Так что когда говорят- что это невозможно или антидемократично или незаконно - это всего лишь ОТМАЗКИ.
Я, думаю они - и НЕ ОБЯЗАНЫ. Они платят налоги, и часть с этих налогов идёт на уборку города, как в летнее, так и в зимнее время. А, убирать возле своего бизнеса и вывозить снег - это ПОЖЕЛАНИЕ самому себе акима города Жундубаева, высказанное им в связи с его БЕСПОМОЩНОСТЬЮ в этой части его ПОВСЕДНЕВНЫХ обязанностей.
Заместитель директора ТОО «Тазалык-2012» Сергей БРЫЗГАЛОВ ответил, что «не идут».
Город маленький в хорошую организацию идут без рекламы и объявления. Значит у вас не так всё гладко. Ваще как происходит в убогих фирмах и скорей всего в этой? . Мало того что надо начинать работать в 4 утра, думаю что и после работы надо задержатся что б технику в порядок привести. А потом в конце месяца фиг вам покажут а не 370 тыщ. Высчитают налоги, высчитают обезательно пережог топлива, высчитают что вчера проспал и не в 4 утра приехал а в 5 часов, высчитают что в Х мкр после людей- свиней не вычистил около баков. И получит этот трудяга 200 тыщ. Посмотрит на деньги плюнет и пойдёт таксовать. Вот и вся проблема в этих убогих фирмах.
Приведённое вами фото - наверное - единичный случай, после буранов и осадков- нормальный бизнесмен, да любой и Добринцов это подтвердит: - возле себя и уберёт и подметёт. Я имел ввиду убирать далее своей территорий да ещё и вывозить.
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