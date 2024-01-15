Отправлено: - 18:51

Осложняет положение дел и то, что 30% населения в Костанае за услуги по вывозу ТБО не платит, договоры с ТОО не заключили, и эффективных мер воздействия на таких жителей нет.

Цитата:Сами и виноваты.У нас сколько человек рестораны заявили что у них договора с мусором?По 5 человек или один стол.И что делает Тазалык, да соглашается с ними и в результате сотни и тысячи клиентов нашего депутата и двух ресторанов на Баймагамбетова и даже Толстова, которые принадлежат одной предпринимательнице загаживают наши мусорки.И что делает Тазалык?Да ничего!Хотя по договору у столовых должны быть свои мусорки на замках!Всю зиму и осень сюда ходят, сколько уже эти коробки фото и видео им скидываем их столовых, им плевать.А вот простых жителей ходят и обвиняют.По моему это преступная халатность.