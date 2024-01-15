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≡ «Машины в боксах, водителей нет» - С причинами «мусорного коллапса» разбирались в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48380
«Машины в боксах, водителей нет» - С причинами «мусорного коллапса» разбирались в Костанае
Отправлено: 15.01.24 - 18:08
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С первых дней нового года в областном центре ухудшилась ситуация с вывозом мусора. За две недели поступило 266 обращений по этому поводу в iQomek, из них 199 до сих пор в работе, хотя нормативный срок принятия мер по ним — 7 дней.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5520
Re: «Машины в боксах, водителей нет» - С причинами «мусорного...
Отправлено: 15.01.24 - 18:08
#1
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Цитата://Сергей БРЫЗГАЛОВ ответил, что «не идут».//

Как это "не идут" - начальник, зам, инженер, механик - уже ЧЕТЫРЕ машины- садитесь за руль и вперёд- ночная смена - можно прекрасно вывозить мусор и ночью.
Вы же ТОО- частники- и никому нет дела до ваших проблем - у вас обязательства- вывоз мусора- как вы это будете делать - никого не волнует.

Цитата://эффективных мер воздействия на таких жителей нет.//

Как нет- Жундубаев - хозяин города или БЕСПЛАТНОЕ приложение к нему ???
Отключите - ГАЗ, ВОДУ и СВЕТ - завтра же должники прибегут и оплатят и не только за мусор, но за все свои долги.
Проведите это положение через местный маслихат, что бы было законное основание.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3930
Re: «Машины в боксах, водителей нет» - С причинами «мусорного...
Отправлено: 15.01.24 - 18:26
#2
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Цитата:
ACROS:
законное основание.

Нет такого законного основания, иначе будет беспредел. У меня есть такое предложение,но это нужно менять Закон о местном самоуправлении.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3930
Re: «Машины в боксах, водителей нет» - С причинами «мусорного...
Отправлено: 15.01.24 - 18:35
#3
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Я бы сказал почему не идут. Кто готов в 4 утра выезжать на работу? Я работаю так , я вижу кто как работает. За недосып надо платить, а они реально недосыпают!Многие ещё кондитеры, мельники, водители автобусов,огромное количество жителей Костаная встаёт раньше 4 часов.
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Добринцофф
* Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9672
Re: «Машины в боксах, водителей нет» - С причинами «мусорного...
Отправлено: 15.01.24 - 18:50
#4
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Цитата:
saba:
Я бы сказал почему не идут. Кто готов в 4 утра выезжать на работу? Я работаю так , я вижу кто как работает. За недосып надо платить, а они реально недосыпают!Многие ещё кондитеры, мельники, водители автобусов,огромное количество жителей Костаная встаёт раньше 4 часов.

Это называется хроноцид по т.Денисову и О.Ведлер,нельзя вставать раньше восхода солнца ,вот они и спят.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35041
Re: «Машины в боксах, водителей нет» - С причинами «мусорного...
Отправлено: 15.01.24 - 18:51
#5
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Цитата:
Осложняет положение дел и то, что 30% населения в Костанае за услуги по вывозу ТБО не платит, договоры с ТОО не заключили, и эффективных мер воздействия на таких жителей нет.


Сами и виноваты.
У нас сколько человек рестораны заявили что у них договора с мусором?
По 5 человек или один стол.
И что делает Тазалык, да соглашается с ними и в результате сотни и тысячи клиентов нашего депутата и двух ресторанов на Баймагамбетова и даже Толстова, которые принадлежат одной предпринимательнице загаживают наши мусорки.
И что делает Тазалык?
Да ничего!
Хотя по договору у столовых должны быть свои мусорки на замках!
Всю зиму и осень сюда ходят, сколько уже эти коробки фото и видео им скидываем их столовых, им плевать.
А вот простых жителей ходят и обвиняют.
По моему это преступная халатность.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35041
Re: «Машины в боксах, водителей нет» - С причинами «мусорного...
Отправлено: 15.01.24 - 18:53
#6
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Цитата:
Зарплата в принципе у вас немаленькая, показываете 350-370 тысяч тенге

Вот спрошу спецом какая зп и у приезжающих работников мусоровозов.
Мне кажется кто то тут врет..
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