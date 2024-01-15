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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3930
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.01.24 - 09:30
#15346
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Убеждён в глубине души Алекс 30 раз пожалел о своих необдуманных словах, только себе признаться в этом не может. А так бы уже бы извинился
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14604
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.01.24 - 10:38
#15347
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Цитата:
YESNO:
За всю нацию не стоит говорить . Не все этого хотели .

украинцы вроде тоже не все на майдане были
и на донбассе воевали
но россияне решили что отвечать должны все
так и в этом случае
развалили ссср русские в первую очередь
а теперь плачутся что им кто-то империю на колбасу обменял по невыгодному курсу
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14604
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.01.24 - 10:41
#15348
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Цитата:
Гога:
13 января глава Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что в регионе без отопления остаются 50 тыс. человек.------жду умнейшие комменты от самого Высокоинтеллектуа́льного на этом форуме

да тут плакать надо а не язвить
развалили страну
спецов профукали
народ сваливает
останутся у вас там такими темпами олигархи и вы мигранты
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21437
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.01.24 - 12:10
#15349
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Цитата:
abaika95:
спецов профукали

Где-то далеко за океаном сладкий сон спеца прервался икотой :lol:
Бывает ;-)
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3930
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.01.24 - 12:34
#15350
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Наверное я достаточно слезливый, слушал сегодня песню Чорнобривцы в исполнении Димаша. Что то на слезу потянуло, вспомнил всех наших украинцев, мои родители родом из Тунгуша рядом с Озёрным, там больше немцев было, украинцев было тоже немало, их песни душевные до сих пор у меня в душе, простите за тавтологию. Всё равно жалко и дядю Петю и всех остальных, моих родных, никто не уехал, все здесь померли, все наши родные!
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1327
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.01.24 - 15:05
#15351
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Цитата:
abaika95:
развалили ссср русские в первую очередь

А начиная с какого года рождения? Или солидарно все? Прошу уточнения.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14604
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.01.24 - 15:37
#15352
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Цитата:
maxsaf:
Где-то далеко за океаном сладкий сон спеца прервался икотой Бывает

спец поехал поднимать любимую росиюшку с колен? нет уехал на бали или в сша
вот и весь ответ кому россия эта нужна)Цитата:
YESNO:
А начиная с какого года рождения? Или солидарно все? Прошу уточнения.

русские жившие при развале ссср
ельцин развалил страну кто то вышел его за это свергать?
нет русские вышли его только поддерживать в 1991 году
вот и весь ответ
а теперь нечего плакаться что у них империю злые еврейские масоны отобрали)
у всех империи из за конфликтов,революций или воин распадались
у этих из за того что в американских фильмах джинсы были красивые))
нонсенс
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35041
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.01.24 - 16:47
#15353
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Байден в морозы делает диверсии в России

photo gallery online
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5520
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.01.24 - 17:09
#15354
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Цитата:
alex_60:
трактор


АCROS - марка российского з/комбайна пятого поколения, производства РостСельМаш - аналог Джон Дира.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5520
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.01.24 - 17:18
#15355
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Цитата:
Гога:
в регионе без отопления остаются 50 тыс. человек.------жду умнейшие комменты от самого Высокоинтеллектуа́льного


В свете наших недавних комментов, можно обьяснить это, примерно так: - "...русские специалисты выехали на устранение тепловых аварии в Казахстан, так как в Казахстане НЕТ своих специалистов, которые раньше были, но, уехали в результате развала СССР....".

Я не Высокоинтеллектуальный, всего лишь: АУЫЛЬНЫЙ блогер или ТРАКТОР ( никогда блогером себя не считал, да и блога нет у меня), но ответил бы примерно так.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5520
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.01.24 - 17:23
#15356
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Цитата:
YESNO:
А начиная с какого года рождения


Декабрь 1991 года, Беловежская Пуща- Ельцын, Шушкевич и Кравчук.
Назарбаев тоже рвался в Пущу, но они его не позвали.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5520
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.01.24 - 17:25
#15357
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Цитата:
таноми52:
Единственный мужчина,


Таноми - если что - моё плечо в вашем распоряжении. Боливар вынесет двоих.

Цитата:
таноми52:
тебе становится хорошо, когда другим делаешь плохо


Можете, если что, повторить слова Назарбаева про Масимова. Не буду их озвучивать.

[Исправлено: ACROS, 15.01.2024 - 17:52]
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5520
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.01.24 - 17:27
#15358
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Цитата:
YESNO:
«Сводить концы с концами»


А, во Франции, в кабинете правительства президента Макрона - эти слова приобрели ОСОБУЮ актуальность.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35041
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.01.24 - 18:41
#15359
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Цитата:
ACROS:
ТРАКТОР

Ну введи Саня, переводом будет Шурка..

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35041
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.01.24 - 18:44
#15360
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Просто не совсем понял, зачем что то постоянно о форумчанах ВВОДИТЬ куда то?
У патриотов что, своих детей, внуков нет, заниматься ими, собой наконец и своим постоянным брюзжанием на всё и на вся?
И так все 17 лет форума, вводит и вводит, и высунуть ничего не может..
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