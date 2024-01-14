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≡ Колонны с сотнями авто на заснеженных трассах: дорожники обратились к казахстанцам
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48379
Колонны с сотнями авто на заснеженных трассах: дорожники обратились к казахстанцам
Отправлено: 14.01.24 - 19:44
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- Также напоминаем, что в АО "КазАвтоЖол" функционирует круглосуточный контакт-центр по короткому номеру: 1403, где вы сможете узнать всю актуальную информацию о состоянии автомобильных дорог республиканского значения, - добавил менеджер.- Просим вас оставаться дома и не пренебрегать ухудшением погодных условий.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14604
Re: Колонны с сотнями авто на заснеженных трассах: дорожники...
Отправлено: 15.01.24 - 11:21
#15
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Цитата:
ACROS:
Эту зиму Жундубаев, по части очистки улиц - элементарно ПРОВАЛИЛ. Ему тоже - большая ДВОЙКА.

да что то Жундубаев в этом сезоне расслабился
прошлый год орал на всех, бегал по улицам, подрядчики шевелились
а сейчас как будто ждет перевода с должности
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5519
Re: Колонны с сотнями авто на заснеженных трассах: дорожники...
Отправлено: 15.01.24 - 16:59
#16
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Цитата:
Гога:
опять Россия виновата ? ?? ----А можно было просто написать -


Ну, да: - если что, то можно сказать: - это не мы плохо чистим это опять Россия виновата.

Цитата:
saba:
,но за дороги по области отвечает Казавтожол.


Я помню, когда работал инструктором райкома партии, вместе с нашим местным генсеком, как то сопровождал по району Первого секретаря обкома партии Князева Николая Трифоновича: - так он на полевом стане одного из отдалённых совхозов, попросил воды у механизатора ( она ему НАФИГ не нужна была- попросил что бы завязать разговор), тот ему отказал сказав что вода - это драгоценность, и она ему в загонке нужнее будет, чем ему в его Волге.

Оказывается в этом совхозе случилась крупная авария на групповом водопроводе и почти неделю не было чистой питьевой воды ( откуда то на водовозах подвозили и в д/садик, и в столовые и населению из какой то скважины вдали от совхоза).

Я думаю что в этой степи не было большого крика, причём с матами и с выражениями, ни до этого ни после этого.

Буквально через два часа там было ВСЁ областное водное начальство и до вечера устранили аварию и посёлок получил воду.

Так вот, там на стану Князев сказал механизаторам, что у него до ВСЕГО и до ВСЕХ есть дело и за ВСЁ что твориться в области отвечает ОН и только ОН.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3926
Колонны с сотнями авто на заснеженных трассах: дорожники обратились к казахстанцам
Отправлено: 15.01.24 - 17:17
#17
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Цитата:
ACROS:
на разметку

Простите Вы наверное не очень хорошо знаете ПДД, при отсутствии разметки правила регулируются знаками
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3926
Колонны с сотнями авто на заснеженных трассах: дорожники обратились к казахстанцам
Отправлено: 15.01.24 - 17:18
#18
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И если есть разночтения между разметкой и знаками, приоритет знаки
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3926
Колонны с сотнями авто на заснеженных трассах: дорожники обратились к казахстанцам
Отправлено: 15.01.24 - 17:21
#19
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Цитата:
ACROS:
Князева Николая Трифоновича:

Очень у меня к нему плохое впечатление, просто нехороший человек был, опровергните меня. Ужасное личное впечатление было!
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3225
Колонны с сотнями авто на заснеженных трассах: дорожники обратились к казахстанцам
Отправлено: 15.01.24 - 17:39
#20
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Цитата:
ACROS:
Буквально через два часа там было ВСЁ областное водное начальство и до вечера устранили аварию и посёлок получил воду.

Князев был деятелем всесоюзного масштаба. Достаточно на его биографию взглянуть. Нынешние акимы города и области, до уровня Князева не дотягивают.
Цитата:
saba:
просто нехороший человек был,

Человека уже 8 лет как нет. а вы все в обиде?
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5519
Колонны с сотнями авто на заснеженных трассах: дорожники обратились к казахстанцам
Отправлено: 15.01.24 - 17:40
#21
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Цитата:
родом из Шанхая2022:
может кто поспорит с моим мнением


Да, нет- в принципе вы правы: вам и кушать не надо- всё равно в туалет сходите - зачем продукты переводить, тем более что клозет у вас очищен и готов.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5519
Колонны с сотнями авто на заснеженных трассах: дорожники обратились к казахстанцам
Отправлено: 15.01.24 - 17:46
#22
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Цитата:
saba:
наверное не очень хорошо знаете ПДД,


Если честно- вы правы- как изучил их в 1978 году( год сдачи экзаменов и получении прав), с тех пор и не заглядывал в ПДД.
Многие знаки путаю, да и в ауле зачем они мне нужны, а в городе светофор есть и Костанай в принципе - небольшой городок, как сказал бы Макс - это таун, а не сити, тут всё понятно и просто и без сложных авторазвязок.
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