YESNO: За всю нацию не стоит говорить . Не все этого хотели .
украинцы вроде тоже не все на майдане были и на донбассе воевали но россияне решили что отвечать должны все так и в этом случае развалили ссср русские в первую очередь а теперь плачутся что им кто-то империю на колбасу обменял по невыгодному курсу
Наверное я достаточно слезливый, слушал сегодня песню Чорнобривцы в исполнении Димаша. Что то на слезу потянуло, вспомнил всех наших украинцев, мои родители родом из Тунгуша рядом с Озёрным, там больше немцев было, украинцев было тоже немало, их песни душевные до сих пор у меня в душе, простите за тавтологию. Всё равно жалко и дядю Петю и всех остальных, моих родных, никто не уехал, все здесь померли, все наши родные!
maxsaf: Где-то далеко за океаном сладкий сон спеца прервался икотой Бывает
спец поехал поднимать любимую росиюшку с колен? нет уехал на бали или в сша вот и весь ответ кому россия эта нужна)Цитата:
YESNO: А начиная с какого года рождения? Или солидарно все? Прошу уточнения.
русские жившие при развале ссср ельцин развалил страну кто то вышел его за это свергать? нет русские вышли его только поддерживать в 1991 году вот и весь ответ а теперь нечего плакаться что у них империю злые еврейские масоны отобрали) у всех империи из за конфликтов,революций или воин распадались у этих из за того что в американских фильмах джинсы были красивые)) нонсенс
Гога: в регионе без отопления остаются 50 тыс. человек.------жду умнейшие комменты от самого Высокоинтеллектуа́льного
В свете наших недавних комментов, можно обьяснить это, примерно так: - "...русские специалисты выехали на устранение тепловых аварии в Казахстан, так как в Казахстане НЕТ своих специалистов, которые раньше были, но, уехали в результате развала СССР....".
Я не Высокоинтеллектуальный, всего лишь: АУЫЛЬНЫЙ блогер или ТРАКТОР ( никогда блогером себя не считал, да и блога нет у меня), но ответил бы примерно так.
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