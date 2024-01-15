Отправлено: - 10:38

YESNO:

За всю нацию не стоит говорить . Не все этого хотели .

Цитата:украинцы вроде тоже не все на майдане былии на донбассе воевалино россияне решили что отвечать должны всетак и в этом случаеразвалили ссср русские в первую очередьа теперь плачутся что им кто-то империю на колбасу обменял по невыгодному курсу