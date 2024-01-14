Отправлено: - 16:59

Гога:

опять Россия виновата ? ?? ----А можно было просто написать -

saba:

,но за дороги по области отвечает Казавтожол.

Цитата:Ну, да: - если что, то можно сказать: - это не мы плохо чистим это опять Россия виновата.Цитата:Я помню, когда работал инструктором райкома партии, вместе с нашим местным генсеком, как то сопровождал по району Первого секретаря обкома партии Князева Николая Трифоновича: - так он на полевом стане одного из отдалённых совхозов, попросил воды у механизатора ( она ему НАФИГ не нужна была- попросил что бы завязать разговор), тот ему отказал сказав что вода - это драгоценность, и она ему в загонке нужнее будет, чем ему в его Волге.Оказывается в этом совхозе случилась крупная авария на групповом водопроводе и почти неделю не было чистой питьевой воды ( откуда то на водовозах подвозили и в д/садик, и в столовые и населению из какой то скважины вдали от совхоза).Я думаю что в этой степи не было большого крика, причём с матами и с выражениями, ни до этого ни после этого.Буквально через два часа там было ВСЁ областное водное начальство и до вечера устранили аварию и посёлок получил воду.Так вот, там на стану Князев сказал механизаторам, что у него до ВСЕГО и до ВСЕХ есть дело и за ВСЁ что твориться в области отвечает ОН и только ОН.