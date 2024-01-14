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Колонны с сотнями авто на заснеженных трассах: дорожники обратились к казахстанцам
Колонны с сотнями авто на заснеженных трассах: дорожники обратились к казахстанцам
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 48379
Колонны с сотнями авто на заснеженных трассах: дорожники обратились к казахстанцам
Отправлено: 14.01.24 - 19:44
- Также напоминаем, что в АО "КазАвтоЖол" функционирует круглосуточный контакт-центр по короткому номеру: 1403, где вы сможете узнать всю актуальную информацию о состоянии автомобильных дорог республиканского значения, - добавил менеджер.- Просим вас оставаться дома и не пренебрегать ухудшением погодных условий.
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 14604
Re: Колонны с сотнями авто на заснеженных трассах: дорожники...
Отправлено: 15.01.24 - 11:21
Цитата:
да что то Жундубаев в этом сезоне расслабился
прошлый год орал на всех, бегал по улицам, подрядчики шевелились
а сейчас как будто ждет перевода с должности
ACROS:
Эту зиму Жундубаев, по части очистки улиц - элементарно ПРОВАЛИЛ. Ему тоже - большая ДВОЙКА.
Эту зиму Жундубаев, по части очистки улиц - элементарно ПРОВАЛИЛ. Ему тоже - большая ДВОЙКА.
да что то Жундубаев в этом сезоне расслабился
прошлый год орал на всех, бегал по улицам, подрядчики шевелились
а сейчас как будто ждет перевода с должности
Re: Колонны с сотнями авто на заснеженных трассах: дорожники...
Отправлено: 15.01.24 - 16:59
Цитата:
Ну, да: - если что, то можно сказать: - это не мы плохо чистим это опять Россия виновата.
Цитата:
Я помню, когда работал инструктором райкома партии, вместе с нашим местным генсеком, как то сопровождал по району Первого секретаря обкома партии Князева Николая Трифоновича: - так он на полевом стане одного из отдалённых совхозов, попросил воды у механизатора ( она ему НАФИГ не нужна была- попросил что бы завязать разговор), тот ему отказал сказав что вода - это драгоценность, и она ему в загонке нужнее будет, чем ему в его Волге.
Оказывается в этом совхозе случилась крупная авария на групповом водопроводе и почти неделю не было чистой питьевой воды ( откуда то на водовозах подвозили и в д/садик, и в столовые и населению из какой то скважины вдали от совхоза).
Я думаю что в этой степи не было большого крика, причём с матами и с выражениями, ни до этого ни после этого.
Буквально через два часа там было ВСЁ областное водное начальство и до вечера устранили аварию и посёлок получил воду.
Так вот, там на стану Князев сказал механизаторам, что у него до ВСЕГО и до ВСЕХ есть дело и за ВСЁ что твориться в области отвечает ОН и только ОН.
Гога:
опять Россия виновата ? ?? ----А можно было просто написать -
опять Россия виновата ? ?? ----А можно было просто написать -
Ну, да: - если что, то можно сказать: - это не мы плохо чистим это опять Россия виновата.
Цитата:
saba:
,но за дороги по области отвечает Казавтожол.
,но за дороги по области отвечает Казавтожол.
Я помню, когда работал инструктором райкома партии, вместе с нашим местным генсеком, как то сопровождал по району Первого секретаря обкома партии Князева Николая Трифоновича: - так он на полевом стане одного из отдалённых совхозов, попросил воды у механизатора ( она ему НАФИГ не нужна была- попросил что бы завязать разговор), тот ему отказал сказав что вода - это драгоценность, и она ему в загонке нужнее будет, чем ему в его Волге.
Оказывается в этом совхозе случилась крупная авария на групповом водопроводе и почти неделю не было чистой питьевой воды ( откуда то на водовозах подвозили и в д/садик, и в столовые и населению из какой то скважины вдали от совхоза).
Я думаю что в этой степи не было большого крика, причём с матами и с выражениями, ни до этого ни после этого.
Буквально через два часа там было ВСЁ областное водное начальство и до вечера устранили аварию и посёлок получил воду.
Так вот, там на стану Князев сказал механизаторам, что у него до ВСЕГО и до ВСЕХ есть дело и за ВСЁ что твориться в области отвечает ОН и только ОН.
Колонны с сотнями авто на заснеженных трассах: дорожники обратились к казахстанцам
Отправлено: 15.01.24 - 17:17
Цитата:
Простите Вы наверное не очень хорошо знаете ПДД, при отсутствии разметки правила регулируются знаками
ACROS:
на разметку
на разметку
Простите Вы наверное не очень хорошо знаете ПДД, при отсутствии разметки правила регулируются знаками
Колонны с сотнями авто на заснеженных трассах: дорожники обратились к казахстанцам
Отправлено: 15.01.24 - 17:18
И если есть разночтения между разметкой и знаками, приоритет знаки
Колонны с сотнями авто на заснеженных трассах: дорожники обратились к казахстанцам
Отправлено: 15.01.24 - 17:21
Цитата:
Очень у меня к нему плохое впечатление, просто нехороший человек был, опровергните меня. Ужасное личное впечатление было!
ACROS:
Князева Николая Трифоновича:
Князева Николая Трифоновича:
Очень у меня к нему плохое впечатление, просто нехороший человек был, опровергните меня. Ужасное личное впечатление было!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 3225
Колонны с сотнями авто на заснеженных трассах: дорожники обратились к казахстанцам
Отправлено: 15.01.24 - 17:39
Цитата:
Князев был деятелем всесоюзного масштаба. Достаточно на его биографию взглянуть. Нынешние акимы города и области, до уровня Князева не дотягивают.
Цитата:
Человека уже 8 лет как нет. а вы все в обиде?
ACROS:
Буквально через два часа там было ВСЁ областное водное начальство и до вечера устранили аварию и посёлок получил воду.
Буквально через два часа там было ВСЁ областное водное начальство и до вечера устранили аварию и посёлок получил воду.
Князев был деятелем всесоюзного масштаба. Достаточно на его биографию взглянуть. Нынешние акимы города и области, до уровня Князева не дотягивают.
Цитата:
saba:
просто нехороший человек был,
просто нехороший человек был,
Человека уже 8 лет как нет. а вы все в обиде?
Колонны с сотнями авто на заснеженных трассах: дорожники обратились к казахстанцам
Отправлено: 15.01.24 - 17:40
Цитата:
Да, нет- в принципе вы правы: вам и кушать не надо- всё равно в туалет сходите - зачем продукты переводить, тем более что клозет у вас очищен и готов.
родом из Шанхая2022:
может кто поспорит с моим мнением
может кто поспорит с моим мнением
Да, нет- в принципе вы правы: вам и кушать не надо- всё равно в туалет сходите - зачем продукты переводить, тем более что клозет у вас очищен и готов.
Колонны с сотнями авто на заснеженных трассах: дорожники обратились к казахстанцам
Отправлено: 15.01.24 - 17:46
Цитата:
Если честно- вы правы- как изучил их в 1978 году( год сдачи экзаменов и получении прав), с тех пор и не заглядывал в ПДД.
Многие знаки путаю, да и в ауле зачем они мне нужны, а в городе светофор есть и Костанай в принципе - небольшой городок, как сказал бы Макс - это таун, а не сити, тут всё понятно и просто и без сложных авторазвязок.
saba:
наверное не очень хорошо знаете ПДД,
наверное не очень хорошо знаете ПДД,
Если честно- вы правы- как изучил их в 1978 году( год сдачи экзаменов и получении прав), с тех пор и не заглядывал в ПДД.
Многие знаки путаю, да и в ауле зачем они мне нужны, а в городе светофор есть и Костанай в принципе - небольшой городок, как сказал бы Макс - это таун, а не сити, тут всё понятно и просто и без сложных авторазвязок.
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