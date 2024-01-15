Re: Как обшить фронтон крыши профнастилом: пошаговая инструкция

Отправлено: - 15:32

Не так давно видел на тиктоке кто-то из южных регионов так хорошо готовит камыш для покрытия крыш, он даже хвастался что на экспорт отправляет. Считаю это отстой,когда есть профлист, это и заборы, и крыши. Крашенные и оцинкованные вообще вечность!

Кстати египетские пирамиды- это фейк, их строили не так давно чтобы привлечь туристов, также как и Мекку.