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≡ Как обшить фронтон крыши профнастилом: пошаговая инструкция
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48379
Как обшить фронтон крыши профнастилом: пошаговая инструкция
Отправлено: 15.01.24 - 15:32
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Профлист, сочетающий в себе устойчивость к атмосферным воздействиям и широкую палитру цветов и текстур, позволяет воплотить любые архитектурные идеи. К тому же, цены на профнастил в компании ТРИТОН сделают ваш выбор еще более выгодным, подчеркивая сочетание качества и доступности этого материала.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6596
Re: Как обшить фронтон крыши профнастилом: пошаговая инструкция
Отправлено: 15.01.24 - 15:32
#1
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Не так давно видел на тиктоке кто-то из южных регионов так хорошо готовит камыш для покрытия крыш, он даже хвастался что на экспорт отправляет. Считаю это отстой,когда есть профлист, это и заборы, и крыши. Крашенные и оцинкованные вообще вечность!
Кстати египетские пирамиды- это фейк, их строили не так давно чтобы привлечь туристов, также как и Мекку.
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