НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Сколько могут получить 18-летние из Нацфонда в 2024 году
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48379
Сколько могут получить 18-летние из Нацфонда в 2024 году
Отправлено: 14.01.24 - 14:23
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Министерстве финансов подсчитали количество детей и совершеннолетних, которые получат выплаты из Национального фонда в 2024 году. Сколько может быть начислено каждому ребенку в этом году?


Читать новость

р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
539
Re: Сколько могут получить 18-летние из Нацфонда в 2024 году
Отправлено: 14.01.24 - 14:23
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
хорошая новость, теперь главное чтобы все было так как прописано
Профайл
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6596
Re: Сколько могут получить 18-летние из Нацфонда в 2024 году
Отправлено: 14.01.24 - 16:34
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В итоге к совершенолетию набегает три тысячи американских гривень ( об этом говорилось недавно во всех СМИ), для очень бедной семьи существенные деньги и помощь, а для тех кто родился недавно к их 18-летию сказать трудно что это много или мало. Хотя бы за это спасибо, чем совсем без них...
Профайл Посетить вебсайт
m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
32
Re: Сколько могут получить 18-летние из Нацфонда в 2024 году
Отправлено: 14.01.24 - 22:47
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Даже и не знаю, что сказать. Почему 2006 и 18. Ребус. Истина где-то рядом. Государство наше всегда выборочно раздает ништяки. Мы это уже проходили со взрослыми.
Профайл
ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1577
Re: Сколько могут получить 18-летние из Нацфонда в 2024 году
Отправлено: 14.01.24 - 22:55
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
для очень бедной семьи существенные деньги и помощь,

вот это как раз таки будет большой проблемой,если родители пьющие..уйдут в известном направлении
Профайл
nmv85
§ nmv85
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.20
Сообщений:
153
Re: Сколько могут получить 18-летние из Нацфонда в 2024 году
Отправлено: 15.01.24 - 14:39
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Улучшение жилищных условий для 18 ти летних, что под собой подразумевает? Квартиру на них не купишь, ремонт сделать в квартире, так у них еще нет своего жилья, вот тут бы расшифровку пожалуйста. Положить на счет и копить ? Так это не улучшение жилищных условий. НЕ понятно , размыто.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 25, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 25
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS