Re: Сколько могут получить 18-летние из Нацфонда в 2024 году

Отправлено: - 16:34

В итоге к совершенолетию набегает три тысячи американских гривень ( об этом говорилось недавно во всех СМИ), для очень бедной семьи существенные деньги и помощь, а для тех кто родился недавно к их 18-летию сказать трудно что это много или мало. Хотя бы за это спасибо, чем совсем без них...