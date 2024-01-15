НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Qazaq Air прокомментировала видео с "задымлением" на борту самолета Костанай - Астана
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48376
Qazaq Air прокомментировала видео с "задымлением" на борту самолета Костанай - Астана
Отправлено: 15.01.24 - 11:45
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
О задымлении на борту лайнера рассказали пассажиры рейса Костанай - Астана. Рейс выполнялся 13 января. "Вылетали, вдруг под ногами пошел дым. Страшно было вылетать после этого", - написали очевидцы.
Читать новость

maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21437
Re: Qazaq Air прокомментировала видео с "задымлением"...
Отправлено: 15.01.24 - 11:45
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я думал всегда, что самолёты, которые летают на 10000м - герметичные.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 24, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 24
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS