Отправлено: - 11:21

ACROS:

Эту зиму Жундубаев, по части очистки улиц - элементарно ПРОВАЛИЛ. Ему тоже - большая ДВОЙКА.

Цитата:да что то Жундубаев в этом сезоне расслабилсяпрошлый год орал на всех, бегал по улицам, подрядчики шевелилисьа сейчас как будто ждет перевода с должности