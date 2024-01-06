maxsaf: Вы и остальной Казахстан забудете русский язык, вот и все,
Не надо проливать горькие слёзы в Канаде по поводу русского языка в Казахстане. В том заведении где я сейчас работаю, я один казах , а кассиры все русские. Проезжают казахи с Актобе, Уральска, Мангыстау, Туркестана со мной разговаривают на казахском, с кассирами на русском. И как я могу забыть русский язык, мне что сделать себе лоботомию, выжечь часть головного мозга? Глупости изволите говорить сударь!
Kairat stayer: Уважаемые грамотеи, если я простой парень разобрался в сведениях, надеюсь и вы разберётесь, всем удачи и подтягивайте пожалуйста матчасть!
Ещё проще, в открытом окне ПК, кликаете на экселевский файл международная миграция, загрузится, после чего открываете. Сорри, сразу не открывается, значит действуем, как описано выше, в посте за номером 1215.
Kairat stayer: Ещё проще, в открытом окне ПК, кликаете на экселевский файл международная миграция, загрузится, после чего открываете. Сорри, сразу не открывается, значит действуем, как описано выше, в посте за номером 1215.
saba: Не надо проливать горькие слёзы в Канаде по поводу русского языка в Казахстане. В том заведении где я сейчас работаю, я один казах , а кассиры все русские. Проезжают казахи с Актобе, Уральска, Мангыстау, Туркестана со мной разговаривают на казахском, с кассирами на русском. И как я могу забыть русский язык, мне что сделать себе лоботомию, выжечь часть головного мозга? Глупости изволите говорить сударь!
Всех приветствую, православных граждан поздравляю с Рождеством!
Уважаемым читателям и форумным грамотеям желаю здоровья, добра, особенно последним, в том числе, доморошенным гражданам, из ближнего зарубежья и из-за три девять земель-побольше здраворассудительности, здравомыслия и здравомышления!
Всем доброго зимнего утра, тепла, позитива и удачного дня!
maxsaf: Предлагаю компромисс - запустить в Казахстане пакет русскоязычных украинских каналов, и все будут в плюсе. Недружественно настроенные к северному соседу казахстанцы избавятся от ненавистной пропаганды (перестанут смотреть Карусель ТВ ). Украина докажет, что не избавлялась от русского языка. Русскоговорящие казахстанцы получат топовый контент на родном языке. Кто за?
saba: Зачем? Кому надо в интернете найдёт. У меня в Билайн тв штуки 3 есть, правда не пропагандистских. Крутят сериалы украинские, фильмы. С удивлением узнал. что сериал "Нюхач" с Кириллом Кьяро в главной роли оказывается украинский
Kairat stayer: Саба, правильно отметил, альтернатива есть. Сам смотрю по смарт тв передачи, новости на украинской мове (языке), в основном ведущие гарне дивчины (красивые девушки), одна краше другой, как на подбор и создается впечетление, как будто сам в студии нахожусь ❤😍❤.
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