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Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.01.24 - 23:25
Цитата:
Цель твоего поста? Подгадить?
alex_60:
про это отдельно вынесу
про это отдельно вынесу
Цель твоего поста? Подгадить?
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 19657
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.01.24 - 23:43
Цитата:
Я не виноват.
Вылезло так в поиске.
таноми52:
Цель твоего поста? Подгадить?
Цель твоего поста? Подгадить?
Я не виноват.
Вылезло так в поиске.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.01.24 - 00:26
В России запретили фразу «Сводить концы с концами» в рамках программы борьбы с ЛГБТ.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.01.24 - 00:28
Цитата:
И кем построен ? Обьясните тогда если конечно разбираетесь в этом вопросе
maxsaf:
очень удобно применять двойные стандарты . Весь мир так построен
очень удобно применять двойные стандарты . Весь мир так построен
И кем построен ? Обьясните тогда если конечно разбираетесь в этом вопросе
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.01.24 - 00:30
Цитата:
----Ты прав ---не отмечал .
alex_60:
Примета народная.
Примета народная.
----Ты прав ---не отмечал .
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.01.24 - 00:31
Самый короткий анекдот в 24 году: Пограничник спрашивает у россиянина- "какая цель вашего визита на родину?"
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.01.24 - 00:32
Цитата:
-----И кому это интересно ??? Кроме тебя ?
111:
Ах, а мы еще и не спали и до 4х утра кидали проклятья
Ах, а мы еще и не спали и до 4х утра кидали проклятья
-----И кому это интересно ??? Кроме тебя ?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.01.24 - 00:46
Цитата:
За всю нацию не стоит говорить . Не все этого хотели .
abaika95:
нация которая продала империю за американские джинсы и джюс учат сейчас украинцев чтобы те не дружили с западом)
нация которая продала империю за американские джинсы и джюс учат сейчас украинцев чтобы те не дружили с западом)
За всю нацию не стоит говорить . Не все этого хотели .
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.01.24 - 01:02
Цитата:
alex_60:----Подробнее можно ???
ввел в переводчик ники некоторых флудоносителей местных на выходе
ввел в переводчик ники некоторых флудоносителей местных на выходе
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.01.24 - 01:06
Цитата:
111:----------------Где ссылки ? Опять какие вымыслы ?
огда оккупанты убили 46 мирных граждан и среди них убили шестерых детей.. Сразу на Старый год..
огда оккупанты убили 46 мирных граждан и среди них убили шестерых детей.. Сразу на Старый год..
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.01.24 - 01:12
Системы ПВО сбивают ракеты над городами . Это что так задумано ?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.01.24 - 01:12
13 января глава Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что в регионе без отопления остаются 50 тыс. человек.------жду умнейшие комменты от самого Высокоинтеллектуа́льного на этом форуме
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.01.24 - 08:48
Цитата:
Да. 111-й тоже вытаскивает и публикует
Я ещё несколько лет назад писала здесь, что тебе становится хорошо, когда другим делаешь плохо. Причём, к высокоинтеллектуальным "дискуссиям" это не имеет отношения - мелко и пакостно.
alex_60:
Я не виноват. Вылезло так в поиске.
Я не виноват. Вылезло так в поиске.
Да. 111-й тоже вытаскивает и публикует
Я ещё несколько лет назад писала здесь, что тебе становится хорошо, когда другим делаешь плохо. Причём, к высокоинтеллектуальным "дискуссиям" это не имеет отношения - мелко и пакостно.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.01.24 - 08:51
Похоже, на форуме не осталось настоящих мужчин
Нет, не так!
Единственный мужчина, который здесь может кого-то защитить - это я!
Нет, не так!
Единственный мужчина, который здесь может кого-то защитить - это я!
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 3922
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.01.24 - 09:24
Не огорчайтесь Таноми. Бывает союзники подводят, в целом он же неплохой. А странности почти со всеми случаются. Что только подвигло, непонятно,залезть в такие дебри? Я человек достаточно практичный,для меня всё таки главное смысл, Что такого он хотел донести до нас? Видимо это не для средних умов.
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