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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3742
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.01.24 - 23:25
#15331
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Цитата:
alex_60:
про это отдельно вынесу


Цель твоего поста? Подгадить?
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
19657
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.01.24 - 23:43
#15332
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Цитата:
таноми52:
Цель твоего поста? Подгадить?


Я не виноват.
Вылезло так в поиске.
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1326
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.01.24 - 00:26
#15333
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В России запретили фразу «Сводить концы с концами» в рамках программы борьбы с ЛГБТ.
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1326
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.01.24 - 00:28
#15334
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Цитата:
maxsaf:
очень удобно применять двойные стандарты . Весь мир так построен

И кем построен ? Обьясните тогда если конечно разбираетесь в этом вопросе
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9371
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.01.24 - 00:30
#15335
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Цитата:
alex_60:
Примета народная.

----Ты прав ---не отмечал .
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1326
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.01.24 - 00:31
#15336
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Самый короткий анекдот в 24 году: Пограничник спрашивает у россиянина- "какая цель вашего визита на родину?"
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9371
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.01.24 - 00:32
#15337
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Цитата:
111:
Ах, а мы еще и не спали и до 4х утра кидали проклятья

-----И кому это интересно ??? Кроме тебя ? :-x
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1326
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.01.24 - 00:46
#15338
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Цитата:
abaika95:
нация которая продала империю за американские джинсы и джюс учат сейчас украинцев чтобы те не дружили с западом)

За всю нацию не стоит говорить . Не все этого хотели .
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9371
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.01.24 - 01:02
#15339
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Цитата:
alex_60:
ввел в переводчик ники некоторых флудоносителей местных на выходе
----Подробнее можно ???
:-x
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9371
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.01.24 - 01:06
#15340
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Цитата:
111:
огда оккупанты убили 46 мирных граждан и среди них убили шестерых детей.. Сразу на Старый год..
----------------Где ссылки ? Опять какие вымыслы ?
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1326
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.01.24 - 01:12
#15341
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Системы ПВО сбивают ракеты над городами . Это что так задумано ?
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9371
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.01.24 - 01:12
#15342
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13 января глава Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что в регионе без отопления остаются 50 тыс. человек.------жду умнейшие комменты от самого Высокоинтеллектуа́льного на этом форуме :-P :-P :-P
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3742
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.01.24 - 08:48
#15343
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Цитата:
alex_60:
Я не виноват. Вылезло так в поиске.


Да. 111-й тоже вытаскивает и публикует

Я ещё несколько лет назад писала здесь, что тебе становится хорошо, когда другим делаешь плохо. Причём, к высокоинтеллектуальным "дискуссиям" это не имеет отношения - мелко и пакостно.
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3742
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.01.24 - 08:51
#15344
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Похоже, на форуме не осталось настоящих мужчин
Нет, не так!
Единственный мужчина, который здесь может кого-то защитить - это я!
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3922
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.01.24 - 09:24
#15345
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Не огорчайтесь Таноми. Бывает союзники подводят, в целом он же неплохой. А странности почти со всеми случаются. Что только подвигло, непонятно,залезть в такие дебри? Я человек достаточно практичный,для меня всё таки главное смысл, Что такого он хотел донести до нас? Видимо это не для средних умов.
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