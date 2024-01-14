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≡ Колонны с сотнями авто на заснеженных трассах: дорожники обратились к казахстанцам
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48374
Колонны с сотнями авто на заснеженных трассах: дорожники обратились к казахстанцам
Отправлено: 14.01.24 - 19:44
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- Также напоминаем, что в АО "КазАвтоЖол" функционирует круглосуточный контакт-центр по короткому номеру: 1403, где вы сможете узнать всю актуальную информацию о состоянии автомобильных дорог республиканского значения, - добавил менеджер.- Просим вас оставаться дома и не пренебрегать ухудшением погодных условий.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5509
Re: Колонны с сотнями авто на заснеженных трассах: дорожники...
Отправлено: 14.01.24 - 19:44
#1
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Вчера после обеда приехал в город, так вот: - трасса почти вся во льду-гололёд- даже не присыпана песко-соляной смесью, буран, метель - пару агрегатов с боковой лопатой дежурили по трассе, но от них большого толку не было- лёд они не убирают и "стиральную доску" тоже. Пара-тройка машин было в кюветах, и только из-за гололёда.

В общем Кумару - большая ДВОЙКА - за зимнее содержание дорог областного и республиканского значения.

Теперь в городе - вообще ЗАВАЛ - как будто в городе НЕТ ни одной снегоуборочной техники или у них затяжные новогодние праздники или в городе НЕТ хозяина - улицы ПЛОХО очищены, везде КОЛЕЯ и "СТИРАЛЬНЫЕ ДОСКИ"; и сильно ССУЖЕНЫ с каждой стороны по 1-1,5 метра, из-за чего вся их летняя разметка и перестроение на перекрёстках - летит к чёрту.
И Фролова и Наримановская - даже у нас в деревне НЕТ таких плохо очищенных улиц.

Эту зиму Жундубаев, по части очистки улиц - элементарно ПРОВАЛИЛ.

Ему тоже - большая ДВОЙКА.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35035
Колонны с сотнями авто на заснеженных трассах: дорожники обратились к казахстанцам
Отправлено: 14.01.24 - 20:03
#2
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Цитата:
ACROS:
сильно ССУЖЕНЫ с каждой стороны по 1-1,5 метра, из-за чего вся их летняя разметка и перестроение

Сергеки говорят с 15го заработают, и вот везде смотрю, накатанные колеи пересекают сплошные полосы, по Абая особенно, это теперь каждой машине штраф светит еще, из за акимовских дорог.
Сразу сделают десятки миллионов штрафов..
Аким наверно спецом все это делает.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35035
Re: Колонны с сотнями авто на заснеженных трассах: дорожники...
Отправлено: 14.01.24 - 20:09
#3
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Ну хоть до Рудного еще нормально было, назад правда переметы начали, при обгоне плоховато.
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Тот самый
§ Тот самый
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
31.05.18
Сообщений:
1342
Re: Колонны с сотнями авто на заснеженных трассах: дорожники...
Отправлено: 14.01.24 - 21:16
#4
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Цитата:
111:
это теперь каждой машине штраф светит еще, из за акимовских дорог.


Может хоть ездить научатся, а то стоит знак движение по полосам (3 полосы, поворот налево с левой), а они со средней налево. А правый ряд едет в метре от края.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
19657
Колонны с сотнями авто на заснеженных трассах: дорожники обратились к казахстанцам
Отправлено: 14.01.24 - 22:21
#5
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про насыпки- присыпки речь...
эх..
помню в Москву через Джетыгару на бусике поехали в прошлом веке,
в страшный буран, вдвоем, не знаю куда заехали,
но приехали. в Москву.
или Через Комсомолец, было,
ночь простояли в Комсомольце,
дальше после ротора колея п- образная,
внизу все замерзло,
на пятой пришлось ехать.
но..
молодо-весело тогда было.
жизнь..

[Исправлено: alex_60, 14.01.2024 - 22:22]
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р
§ родом из Шанхая2022
(Пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
796
Re: Колонны с сотнями авто на заснеженных трассах: дорожники...
Отправлено: 14.01.24 - 23:22
#6
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.....в связи с непогодой сидим дома и невысовываем носа.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9671
Колонны с сотнями авто на заснеженных трассах: дорожники обратились к казахстанцам
Отправлено: 14.01.24 - 23:28
#7
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Цитата:
ACROS:
Эту зиму Жундубаев, по части очистки улиц - элементарно ПРОВАЛИЛ

В Затаболовке (тобыле) то же самое,никто ничего не убирает,горы снега и всем пофигу.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9371
Re: Колонны с сотнями авто на заснеженных трассах: дорожники...
Отправлено: 15.01.24 - 00:23
#8
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-----------***Арктическое вторжение из России***---- опять Россия виновата ? ?? ----А можно было просто написать -- ****Арктическое вторжение с севера ****???
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9371
Re: Колонны с сотнями авто на заснеженных трассах: дорожники...
Отправлено: 15.01.24 - 00:26
#9
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Цитата:
Добринцофф:
никто ничего не убирает

----Как говорили давно в армии - скоро май , все растает :lol: :lol: :lol:
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р
§ родом из Шанхая2022
(Пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
796
Re: Колонны с сотнями авто на заснеженных трассах: дорожники...
Отправлено: 15.01.24 - 01:06
#10
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.....я вот зубы не чищу и не умываюсь всё равно завтра день, снег не убираю к весне расстаит тропинку только пробил к клозету так и живу. :-) :-) :-) может кто поспорит с моим мнением?Цитата:
Добринцофф:
) то же самое,никто ничего не убирает,горы снега и всем пофигу.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3922
Колонны с сотнями авто на заснеженных трассах: дорожники обратились к казахстанцам
Отправлено: 15.01.24 - 08:50
#11
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Цитата:
ACROS:
В общем Кумару - большая ДВОЙКА - за зимнее содержание дорог областного и республиканского значения.

Я не отношусь к числу поклонников Аксакалова,но за дороги по области отвечает Казавтожол. В городе да, там отдел ЖКХ и АД находится в прямом подчинении Жундубаева
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3922
Колонны с сотнями авто на заснеженных трассах: дорожники обратились к казахстанцам
Отправлено: 15.01.24 - 08:52
#12
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Цитата:
ACROS:
ССУЖЕНЫ

Извиняюсь спросить , кому ссуду выдавали?
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3922
Колонны с сотнями авто на заснеженных трассах: дорожники обратились к казахстанцам
Отправлено: 15.01.24 - 08:55
#13
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Цитата:
ACROS:
вся их летняя разметка

Зимой разметку не видно, езди как хочешь,главное чтобы знаков не было
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