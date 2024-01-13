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≡ «На 80% участков стоят больше 10 лет» - Жители Костаная жалуются на работу светофоров. Как акимат и подрядчик решает эту проблему?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48374
«На 80% участков стоят больше 10 лет» - Жители Костаная жалуются на работу светофоров. Как акимат и подрядчик решает эту проблему?
Отправлено: 13.01.24 - 22:46
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Неработающие светофоры - проблема, которая сопровождает Костанай уже много лет. Обычно с наступлением холодов ситуация ухудшается. Не стала исключением и эта зима - «светофорный бум» произошел в декабре уже прошлого года. На аппаратных совещаниях в городском акимате работу обслуживающей светофоры организации постоянно критикуют. Виден ли выход из этого тупика?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35030
Re: «На 80% участков стоят больше 10 лет» - Жители Костаная...
Отправлено: 13.01.24 - 22:46
#1
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Да бабло они делаю на якобы нарушителях, спецом все подставляют..
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21434
«На 80% участков стоят больше 10 лет» - Жители Костаная жалуются на работу светофоров. Как акимат и подрядчик решает эту проблему?
Отправлено: 13.01.24 - 23:05
#2
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Цитата:
111:
Да бабло они делаю на якобы нарушителях, спецом все подставляют..

Полицейские сами ломают светофоры? :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35030
«На 80% участков стоят больше 10 лет» - Жители Костаная жалуются на работу светофоров. Как акимат и подрядчик решает эту проблему?
Отправлено: 13.01.24 - 23:32
#3
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Цитата:
maxsaf:
Полицейские сами ломают светофоры

Они не препятствуют этому, глядя, что на зеленом цифры порой невозможно отличить.
И потому стоят именно у таких светофоров.
Как например у магазина Светофор, где тот просто неожиданно с зеленого на красный переключается на рудненскую трассу..
Как по какой то кнопке..
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
539
Re: «На 80% участков стоят больше 10 лет» - Жители Костаная...
Отправлено: 14.01.24 - 10:42
#4
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в былые времена помню при таких случаях, когда не работал светофор, то регулировщики стояли и руководили движением транспорта до тех пор пока не починят. Сейчас они (полисмены)катаются на своих лимузинах и им по барабану эти поломанные светофоры и аварийные ситуации с ними связанные.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21434
Re: «На 80% участков стоят больше 10 лет» - Жители Костаная...
Отправлено: 14.01.24 - 22:55
#5
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Цитата:
111:
Как например у магазина Светофор, где тот просто неожиданно с зеленого на красный переключается на рудненскую трассу.. Как по какой то кнопке..

Ну запиши видео, что светофор с зелёного сразу на красный переходит, и тебе отменят штраф.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9371
«На 80% участков стоят больше 10 лет» - Жители Костаная жалуются на работу светофоров. Как акимат и подрядчик решает эту проблему?
Отправлено: 15.01.24 - 00:53
#6
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В Тульской области подачу тепла ограничили в 372 многоквартирных домаВ городе Новомосковск Тульской области подачу тепла ограничили в более 370 многоквартирных домов и на некоторые социальные объекты. Причиной стала авария на Новомосковской электростанции.----Жду коменты от
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9371
«На 80% участков стоят больше 10 лет» - Жители Костаная жалуются на работу светофоров. Как акимат и подрядчик решает эту проблему?
Отправлено: 15.01.24 - 01:13
#7
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----13 января глава Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что в регионе без отопления остаются 50 тыс. человек. и тут комменты жду от
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9371
«На 80% участков стоят больше 10 лет» - Жители Костаная жалуются на работу светофоров. Как акимат и подрядчик решает эту проблему?
Отправлено: 15.01.24 - 01:17
#8
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Цитата:
maxsaf:
Ну запиши видео,

----Это не четыре сумки фотогравировать?
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