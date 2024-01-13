Отправлено: - 22:55

111:

Как например у магазина Светофор, где тот просто неожиданно с зеленого на красный переключается на рудненскую трассу.. Как по какой то кнопке..

Цитата:Ну запиши видео, что светофор с зелёного сразу на красный переходит, и тебе отменят штраф.