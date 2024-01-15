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≡ Борьба за финансы - Почему одни спортобъекты в Костанайской области будут ремонтировать за счет госбюджета, а другие - нет?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48374
Борьба за финансы - Почему одни спортобъекты в Костанайской области будут ремонтировать за счет госбюджета, а другие - нет?
Отправлено: 15.01.24 - 00:42
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В числе последних - спортивный зал ДЮСШ олимпийского резерва, расположенный в Костанае на улице Алтынсарина, известный как спортивный зал «Енбек». Здание построено в 1903 году, является памятником историко-архитектурного наследия.
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9371
Re: Борьба за финансы - Почему одни спортобъекты в Костанайской...
Отправлено: 15.01.24 - 00:42
#1
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****Спортивно-развлекательный комплекс «Костанай», который сейчас принимает большинство республиканских соревнований, проводимых в области, нуждается в замене паркета спортивной площадки. Ориентировочная стоимость работ - 59 млн тенге.**** - А где это ? И сколько же за метр квадратный получается ? Может кто ответить ?
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9371
Re: Борьба за финансы - Почему одни спортобъекты в Костанайской...
Отправлено: 15.01.24 - 00:44
#2
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****В настоящее время требуется замена систем отопления, водоснабжения, санузлов, тепловой вентиляции и освещения, ремонт душевых. Для разработки проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта требуется 5,4 млн тенге.*** - Ведь знают что надо делать ! Зачем ПСД???
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