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Борьба за финансы - Почему одни спортобъекты в Костанайской области будут ремонтировать за счет госбюджета, а другие - нет?
Борьба за финансы - Почему одни спортобъекты в Костанайской области будут ремонтировать за счет госбюджета, а другие - нет?
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