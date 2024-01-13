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«На 80% участков стоят больше 10 лет» - Жители Костаная жалуются на работу светофоров. Как акимат и подрядчик решает эту проблему?
«На 80% участков стоят больше 10 лет» - Жители Костаная жалуются на работу светофоров. Как акимат и подрядчик решает эту проблему?
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