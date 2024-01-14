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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
19657
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.01.24 - 17:41
#15316
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Цитата:
alex_60:
анекдот в продолжение //Воспитательница: — Вовочка! Я тебя в угол поставлю! Вовочка: — А я и там пукать буду!//

реально сработал.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14599
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.01.24 - 18:12
#15317
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Цитата:
111:
Особенно прекрасно, как в 4 ночи идут проклятья, а потом в 8 утра все подтирается и исправляется, до прибытия модераторов..

ну черт же орудовал тут в 4 утра) и ноль с палочкой, в каком месте палочка незнамо
так вроде сейчас принято на форуме их называть
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14599
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.01.24 - 18:18
#15318
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Цитата:
Карачун:
Мы к вам приехали на час!Привет, bonjour, hello! А ну скорей любите нас!Вам крупно повезло !Ну-ка все вместеУши развесьте Лучше по-хорошему хлопайте в ладоши вы!

да кстати
нация которая продала империю за американские джинсы и джюс
учат сейчас украинцев чтобы те не дружили с западом)
а у самих национальная идея "чтобы как на западе жить"
сейчас советские фильмы, мультфильмы смотришь все пропитано завистью и пародией на америку

фильм "старый новый год" сейчас вот крутят на культуре
советское общество в открытую показали
запчасть на жигуленок выпрашивают у друга из парижа привезти который там на баяне играет в русском народном ансамбле)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35030
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.01.24 - 18:29
#15319
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Цитата:
abaika95:
фильм "старый новый год" сейч

Да и этот, Иван Васильевич меняет все, загубили холуйством к президенту..
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14599
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.01.24 - 18:33
#15320
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Цитата:
111:
Да и этот, Иван Васильевич меняет все, загубили холуйством к президенту..

ну как бы тнт это канал газпрома
а как газпром без холуйства к путину то?
грех
раньше нтв вот включишь
бац ельцин старым алкашом показан в куклах
бац березовский мелкий мошенник
бац путин-крошка цахес
а сейчас сплошное холуйство и пошлятина политическая
по типу смотрите байден старый ха-ха-ха
ржут люди у которых барин 24 года у власти сидит и еще до 36 года будет сидеть по всей видимости
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14599
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.01.24 - 18:36
#15321
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Крошка Цахес, по прозванию Циннобер — сын бедной крестьянки, уродец, одарённый феей Розабельверде магической силой привлекать к себе людей и присваивать себе чужие заслуги. Согласно описанию, у него старческое лицо в морщинах, которое «незоркий глаз, пожалуй, не различил бы», длинный острый нос, сверкающие чёрные глаза, прямо от груди растут паучьи ножки, голова утопает в плечах, волосы каштановые. Сравнивается со «странной коряжкой», половинкой редьки. В 3 года рост был «от силы две пяди», а взрослым был всего три фута роста. До чар феи не говорил, а мурлыкал как кошка


ужас
шендерович сценарист "кукол" как еще жив после этого
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35030
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.01.24 - 20:22
#15322
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Годовщина трагедии в Днепре.
Скобим.

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35030
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.01.24 - 20:24
#15323
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Тогда оккупанты убили 46 мирных граждан и среди них убили шестерых детей..
Сразу на Старый год..

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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
19657
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.01.24 - 21:50
#15324
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ввел в переводчик ники некоторых флудоносителей местных
на выходе
женские халаты
три палки
трактор
черная смерть

просто ужас какой то.
и они рядом с нами..
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
19657
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.01.24 - 21:51
#15325
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про это отдельно вынесу

"Имя Таноми имеет глубокое значение и происходит из японского языка. В данной статье мы рассмотрим происхождение и значение этого имени, а также какие качества и характеристики связаны с ним.Происхождение и значение Имя Таноми имеет японское происхождение и состоит из двух частей: “та” – означает “много” или “большой”, а “номи” – переводится как “пить”. Таким образом, имя Таноми можно перевести как “тот, кто много пьет” или “пьющий много”."
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
19657
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.01.24 - 21:56
#15326
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кстати, напомните ник , кто мышек в печку бросал,
и наблюдал.
скрудж или как .
теперь он опять тут.
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
19657
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.01.24 - 21:59
#15327
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загадка на ночь.
Черная кошка, прыгнула в окошко.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21434
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.01.24 - 22:48
#15328
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Цитата:
alex_60:
скрудж или как .

Буч
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9358
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.01.24 - 22:57
#15329
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Цитата:
111:
Непременно прочтите,

-----Можно подумать , что ты прочитал ???
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
19657
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.01.24 - 23:13
#15330
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Цитата:
maxsaf:
Буч

А. Да.
Теперь он черная смерть.
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