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Колонны с сотнями авто на заснеженных трассах: дорожники обратились к казахстанцам
Колонны с сотнями авто на заснеженных трассах: дорожники обратились к казахстанцам
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 48373
Колонны с сотнями авто на заснеженных трассах: дорожники обратились к казахстанцам
Отправлено: 14.01.24 - 19:44
- Также напоминаем, что в АО "КазАвтоЖол" функционирует круглосуточный контакт-центр по короткому номеру: 1403, где вы сможете узнать всю актуальную информацию о состоянии автомобильных дорог республиканского значения, - добавил менеджер.- Просим вас оставаться дома и не пренебрегать ухудшением погодных условий.
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A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 5509
Re: Колонны с сотнями авто на заснеженных трассах: дорожники...
Отправлено: 14.01.24 - 19:44
Вчера после обеда приехал в город, так вот: - трасса почти вся во льду-гололёд- даже не присыпана песко-соляной смесью, буран, метель - пару агрегатов с боковой лопатой дежурили по трассе, но от них большого толку не было- лёд они не убирают и "стиральную доску" тоже. Пара-тройка машин было в кюветах, и только из-за гололёда.
В общем Кумару - большая ДВОЙКА - за зимнее содержание дорог областного и республиканского значения.
Теперь в городе - вообще ЗАВАЛ - как будто в городе НЕТ ни одной снегоуборочной техники или у них затяжные новогодние праздники или в городе НЕТ хозяина - улицы ПЛОХО очищены, везде КОЛЕЯ и "СТИРАЛЬНЫЕ ДОСКИ"; и сильно ССУЖЕНЫ с каждой стороны по 1-1,5 метра, из-за чего вся их летняя разметка и перестроение на перекрёстках - летит к чёрту.
И Фролова и Наримановская - даже у нас в деревне НЕТ таких плохо очищенных улиц.
Эту зиму Жундубаев, по части очистки улиц - элементарно ПРОВАЛИЛ.
Ему тоже - большая ДВОЙКА.
В общем Кумару - большая ДВОЙКА - за зимнее содержание дорог областного и республиканского значения.
Теперь в городе - вообще ЗАВАЛ - как будто в городе НЕТ ни одной снегоуборочной техники или у них затяжные новогодние праздники или в городе НЕТ хозяина - улицы ПЛОХО очищены, везде КОЛЕЯ и "СТИРАЛЬНЫЕ ДОСКИ"; и сильно ССУЖЕНЫ с каждой стороны по 1-1,5 метра, из-за чего вся их летняя разметка и перестроение на перекрёстках - летит к чёрту.
И Фролова и Наримановская - даже у нас в деревне НЕТ таких плохо очищенных улиц.
Эту зиму Жундубаев, по части очистки улиц - элементарно ПРОВАЛИЛ.
Ему тоже - большая ДВОЙКА.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 35030
Колонны с сотнями авто на заснеженных трассах: дорожники обратились к казахстанцам
Отправлено: 14.01.24 - 20:03
Цитата:
Сергеки говорят с 15го заработают, и вот везде смотрю, накатанные колеи пересекают сплошные полосы, по Абая особенно, это теперь каждой машине штраф светит еще, из за акимовских дорог.
Сразу сделают десятки миллионов штрафов..
Аким наверно спецом все это делает.
ACROS:
сильно ССУЖЕНЫ с каждой стороны по 1-1,5 метра, из-за чего вся их летняя разметка и перестроение
сильно ССУЖЕНЫ с каждой стороны по 1-1,5 метра, из-за чего вся их летняя разметка и перестроение
Сергеки говорят с 15го заработают, и вот везде смотрю, накатанные колеи пересекают сплошные полосы, по Абая особенно, это теперь каждой машине штраф светит еще, из за акимовских дорог.
Сразу сделают десятки миллионов штрафов..
Аким наверно спецом все это делает.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 35030
Re: Колонны с сотнями авто на заснеженных трассах: дорожники...
Отправлено: 14.01.24 - 20:09
Ну хоть до Рудного еще нормально было, назад правда переметы начали, при обгоне плоховато.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 31.05.18
- Сообщений:
- 1342
Re: Колонны с сотнями авто на заснеженных трассах: дорожники...
Отправлено: 14.01.24 - 21:16
Цитата:
Может хоть ездить научатся, а то стоит знак движение по полосам (3 полосы, поворот налево с левой), а они со средней налево. А правый ряд едет в метре от края.
111:
это теперь каждой машине штраф светит еще, из за акимовских дорог.
это теперь каждой машине штраф светит еще, из за акимовских дорог.
Может хоть ездить научатся, а то стоит знак движение по полосам (3 полосы, поворот налево с левой), а они со средней налево. А правый ряд едет в метре от края.
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 19657
Колонны с сотнями авто на заснеженных трассах: дорожники обратились к казахстанцам
Отправлено: 14.01.24 - 22:21
про насыпки- присыпки речь...
эх..
помню в Москву через Джетыгару на бусике поехали в прошлом веке,
в страшный буран, вдвоем, не знаю куда заехали,
но приехали. в Москву.
или Через Комсомолец, было,
ночь простояли в Комсомольце,
дальше после ротора колея п- образная,
внизу все замерзло,
на пятой пришлось ехать.
но..
молодо-весело тогда было.
жизнь..
[Исправлено: alex_60, 14.01.2024 - 22:22]
эх..
помню в Москву через Джетыгару на бусике поехали в прошлом веке,
в страшный буран, вдвоем, не знаю куда заехали,
но приехали. в Москву.
или Через Комсомолец, было,
ночь простояли в Комсомольце,
дальше после ротора колея п- образная,
внизу все замерзло,
на пятой пришлось ехать.
но..
молодо-весело тогда было.
жизнь..
[Исправлено: alex_60, 14.01.2024 - 22:22]
р
(Пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 795
Колонны с сотнями авто на заснеженных трассах: дорожники обратились к казахстанцам
Отправлено: 14.01.24 - 23:22
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(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 16.05.11
- Сообщений:
- 9671
Колонны с сотнями авто на заснеженных трассах: дорожники обратились к казахстанцам
Отправлено: 14.01.24 - 23:28
Цитата:
В Затаболовке (тобыле) то же самое,никто ничего не убирает,горы снега и всем пофигу.
ACROS:
Эту зиму Жундубаев, по части очистки улиц - элементарно ПРОВАЛИЛ
Эту зиму Жундубаев, по части очистки улиц - элементарно ПРОВАЛИЛ
В Затаболовке (тобыле) то же самое,никто ничего не убирает,горы снега и всем пофигу.
-
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