Карачун: Мы к вам приехали на час!Привет, bonjour, hello! А ну скорей любите нас!Вам крупно повезло !Ну-ка все вместеУши развесьте Лучше по-хорошему хлопайте в ладоши вы!
да кстати нация которая продала империю за американские джинсы и джюс учат сейчас украинцев чтобы те не дружили с западом) а у самих национальная идея "чтобы как на западе жить" сейчас советские фильмы, мультфильмы смотришь все пропитано завистью и пародией на америку
фильм "старый новый год" сейчас вот крутят на культуре советское общество в открытую показали запчасть на жигуленок выпрашивают у друга из парижа привезти который там на баяне играет в русском народном ансамбле)
111: Да и этот, Иван Васильевич меняет все, загубили холуйством к президенту..
ну как бы тнт это канал газпрома а как газпром без холуйства к путину то? грех раньше нтв вот включишь бац ельцин старым алкашом показан в куклах бац березовский мелкий мошенник бац путин-крошка цахес а сейчас сплошное холуйство и пошлятина политическая по типу смотрите байден старый ха-ха-ха ржут люди у которых барин 24 года у власти сидит и еще до 36 года будет сидеть по всей видимости
Крошка Цахес, по прозванию Циннобер — сын бедной крестьянки, уродец, одарённый феей Розабельверде магической силой привлекать к себе людей и присваивать себе чужие заслуги. Согласно описанию, у него старческое лицо в морщинах, которое «незоркий глаз, пожалуй, не различил бы», длинный острый нос, сверкающие чёрные глаза, прямо от груди растут паучьи ножки, голова утопает в плечах, волосы каштановые. Сравнивается со «странной коряжкой», половинкой редьки. В 3 года рост был «от силы две пяди», а взрослым был всего три фута роста. До чар феи не говорил, а мурлыкал как кошка
ужас шендерович сценарист "кукол" как еще жив после этого
"Имя Таноми имеет глубокое значение и происходит из японского языка. В данной статье мы рассмотрим происхождение и значение этого имени, а также какие качества и характеристики связаны с ним.Происхождение и значение Имя Таноми имеет японское происхождение и состоит из двух частей: “та” – означает “много” или “большой”, а “номи” – переводится как “пить”. Таким образом, имя Таноми можно перевести как “тот, кто много пьет” или “пьющий много”."
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