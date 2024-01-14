Отправлено: - 18:12

111:

Особенно прекрасно, как в 4 ночи идут проклятья, а потом в 8 утра все подтирается и исправляется, до прибытия модераторов..

Цитата:ну черт же орудовал тут в 4 утра) и ноль с палочкой, в каком месте палочка незнамотак вроде сейчас принято на форуме их называть