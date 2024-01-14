Отправлено: - 16:44

mks2703:

У нас все-таки посложнее добыча, тяжелый состав, непростая логистика доставки - это минусы. Поэтому как у арабов бы не получилось, но хотя бы более равноправное участие можно было бы добиться. Но пока не подсудны лица заключавшие и подписавшие договора, этого не будет. Можно сколько угодно трещать, ничего не будет.

Цитата:.....к примеру взять добычу газа и нефти в Норвегии не лёгкие условия,да логистика намного проще в отличии от нашей, но почему то деньги остаются в стране?Всё дело в том что эта отрасель находится под полным контролем государства....а у нас что? думаем и только гадаем,нас слепых котят за нос водят а правители боятся честно сказать как и что всё зто приведёт к.......назовём плохим последствиям.А пока седят персоны на тепло нагретых местах и неочём не размышляют и сколько это будет длится никто сказать не осмелиться....будем терпеть.... мы ведь терпилы.