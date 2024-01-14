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≡ Колонны с сотнями авто на заснеженных трассах: дорожники обратились к казахстанцам
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48372
Колонны с сотнями авто на заснеженных трассах: дорожники обратились к казахстанцам
Отправлено: 14.01.24 - 19:44
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- Также напоминаем, что в АО "КазАвтоЖол" функционирует круглосуточный контакт-центр по короткому номеру: 1403, где вы сможете узнать всю актуальную информацию о состоянии автомобильных дорог республиканского значения, - добавил менеджер.- Просим вас оставаться дома и не пренебрегать ухудшением погодных условий.
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§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5509
Re: Колонны с сотнями авто на заснеженных трассах: дорожники...
Отправлено: 14.01.24 - 19:44
#1
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Вчера после обеда приехал в город, так вот: - трасса почти вся во льду-гололёд- даже не присыпана песко-соляной смесью, буран, метель - пару агрегатов с боковой лопатой дежурили по трассе, но от них большого толку не было- лёд они не убирают и "стиральную доску" тоже. Пара-тройка машин было в кюветах, и только из-за гололёда.

В общем Кумару - большая ДВОЙКА - за зимнее содержание дорог областного и республиканского значения.

Теперь в городе - вообще ЗАВАЛ - как будто в городе НЕТ ни одной снегоуборочной техники или у них затяжные новогодние праздники или в городе НЕТ хозяина - улицы ПЛОХО очищены, везде КОЛЕЯ и "СТИРАЛЬНЫЕ ДОСКИ"; и сильно ССУЖЕНЫ с каждой стороны по 1-1,5 метра, из-за чего вся их летняя разметка и перестроение на перекрёстках - летит к чёрту.
И Фролова и Наримановская - даже у нас в деревне НЕТ таких плохо очищенных улиц.

Эту зиму Жундубаев, по части очистки улиц - элементарно ПРОВАЛИЛ.

Ему тоже - большая ДВОЙКА.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35030
Колонны с сотнями авто на заснеженных трассах: дорожники обратились к казахстанцам
Отправлено: 14.01.24 - 20:03
#2
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Цитата:
ACROS:
сильно ССУЖЕНЫ с каждой стороны по 1-1,5 метра, из-за чего вся их летняя разметка и перестроение

Сергеки говорят с 15го заработают, и вот везде смотрю, накатанные колеи пересекают сплошные полосы, по Абая особенно, это теперь каждой машине штраф светит еще, из за акимовских дорог.
Сразу сделают десятки миллионов штрафов..
Аким наверно спецом все это делает.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35030
Re: Колонны с сотнями авто на заснеженных трассах: дорожники...
Отправлено: 14.01.24 - 20:09
#3
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Ну хоть до Рудного еще нормально было, назад правда переметы начали, при обгоне плоховато.
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