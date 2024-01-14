Отправлено: - 20:03

ACROS:

сильно ССУЖЕНЫ с каждой стороны по 1-1,5 метра, из-за чего вся их летняя разметка и перестроение

Цитата:Сергеки говорят с 15го заработают, и вот везде смотрю, накатанные колеи пересекают сплошные полосы, по Абая особенно, это теперь каждой машине штраф светит еще, из за акимовских дорог.Сразу сделают десятки миллионов штрафов..Аким наверно спецом все это делает.