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Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.01.24 - 12:54
[Исправлено: Гога, 14.01.2024 - 09:55]
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.01.24 - 12:59
Цитата:
----Откуда такие выводы ?
alex_60:
Не похоже чтобы ты встречал Старый Новый Год.
Не похоже чтобы ты встречал Старый Новый Год.
----Откуда такие выводы ?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.01.24 - 13:35
Цитата:
Эрудиция хромает.
Франц Беккенбауэр
ACROS:
Франц Бакенбауэр.
Франц Бакенбауэр.
Эрудиция хромает.
Франц Беккенбауэр
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.01.24 - 13:41
Цитата:
Гога: -Откуда такие выводы ?Кто первый пост в Новом году написал, тот самый трезвый. Примета народная.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 14599
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.01.24 - 14:02
Цитата:
японцы с меня спросят?) за то что я называю вашу цивилизацию гейско-кумовской?))
Цитата:
звонит ну полковник контразведки
срочно на форум там опять "наших русских" унижают по нац признаку
вмешайся! и шурку шурку главное задень чтобы он обиделся!))
Цитата:
нонсенс Цитата:
переименовали тут кока колу в лимонад добрый
угадай страну ?
[Исправлено: abaika95, 14.01.2024 - 14:02]
[Исправлено: Gljuk, 14.01.2024 - 15:09]
maxsaf:
За гомофобию с вас ещё заморский владыка спросит
За гомофобию с вас ещё заморский владыка спросит
японцы с меня спросят?) за то что я называю вашу цивилизацию гейско-кумовской?))
Цитата:
maxsaf:
особенно среди ночи, когда поднимают по тревоге
особенно среди ночи, когда поднимают по тревоге
звонит ну полковник контразведки
срочно на форум там опять "наших русских" унижают по нац признаку
вмешайся! и шурку шурку главное задень чтобы он обиделся!))
Цитата:
alex_60:
Тот ещё черт. Ноль без палочки говорят про таких.
Тот ещё черт. Ноль без палочки говорят про таких.
нонсенс Цитата:
alex_60:
переименовали пиво «Жигулевское» в «Венское»,такое решение принял пивоваренный завод..." угадай страну
переименовали пиво «Жигулевское» в «Венское»,такое решение принял пивоваренный завод..." угадай страну
переименовали тут кока колу в лимонад добрый
угадай страну ?
[Исправлено: abaika95, 14.01.2024 - 14:02]
[Исправлено: Gljuk, 14.01.2024 - 15:09]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 14599
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.01.24 - 14:04
Цитата:
кто истерил в 4 утра на форуме
тот самый женственный)
alex_60:
Кто первый пост в Новом году написал, тот самый трезвый. Примета народная.
Кто первый пост в Новом году написал, тот самый трезвый. Примета народная.
кто истерил в 4 утра на форуме
тот самый женственный)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.01.24 - 14:41
Ну что, проснулись?
-Ах, а мы еще и не спали и до 4х утра кидали проклятья, новый год жеж....
-Ах, а мы еще и не спали и до 4х утра кидали проклятья, новый год жеж....
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.01.24 - 14:43
Особенно прекрасно, как в 4 ночи идут проклятья, а потом в 8 утра все подтирается и исправляется, до прибытия модераторов..
И опять по новой..
Это вот надо же так, думать о форумчанах все эти праздники..
И опять по новой..
Это вот надо же так, думать о форумчанах все эти праздники..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 14599
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.01.24 - 15:13
Комментарий удален модератором.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.01.24 - 16:35
читаю последние пять постов фо влуде,
чего людям неймется.
сходили, мороженного поели что ли..
кстати анекдот в тему, из советских анекдотов
//Приезжает зимой азербайджанец в Москву,
видит стоит чукча и ест мороженное.
Азик спрашивает: — Ну ты, чукча, дурак!
В 40-градусный мороз ешь мороженое!
— Чукча парирует: — Не больше твоего!
Как твоя при 40-градусной жаре чай пить,
так моя в мороз мороженное кушать.///
чего людям неймется.
сходили, мороженного поели что ли..
кстати анекдот в тему, из советских анекдотов
//Приезжает зимой азербайджанец в Москву,
видит стоит чукча и ест мороженное.
Азик спрашивает: — Ну ты, чукча, дурак!
В 40-градусный мороз ешь мороженое!
— Чукча парирует: — Не больше твоего!
Как твоя при 40-градусной жаре чай пить,
так моя в мороз мороженное кушать.///
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.01.24 - 17:19
Познавательно
⚡️Это абсолютно гениальная книга.В этой книге - примеры десятков обычных немцев, живших самой обычной, как им казалось, жизнью, пока их страна совершала страшные преступления.Непременно прочтите, если хотите понять, как миллионы людей превращаются в нацистское общество.
⚡️Это абсолютно гениальная книга.В этой книге - примеры десятков обычных немцев, живших самой обычной, как им казалось, жизнью, пока их страна совершала страшные преступления.Непременно прочтите, если хотите понять, как миллионы людей превращаются в нацистское общество.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.01.24 - 17:22
анекдот в продолжение
//Воспитательница: — Вовочка!
Я тебя в угол поставлю!
Вовочка: — А я и там пукать буду!//
//Воспитательница: — Вовочка!
Я тебя в угол поставлю!
Вовочка: — А я и там пукать буду!//
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.01.24 - 17:25
Россия сегодня
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.01.24 - 17:28
На днях в Оймяконе провели самый холодный марафон мира –
Утром в день старта температура была минус 55.
Но отменять забег никто и не думал.
Выиграл 23-летний якутский студент Константин Драгунов
с крепким результатом 3 часа 7 минут.
Утром в день старта температура была минус 55.
Но отменять забег никто и не думал.
Выиграл 23-летний якутский студент Константин Драгунов
с крепким результатом 3 часа 7 минут.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.01.24 - 17:32
победитель марафона
/Но, знаете, что удивило? Мы все были в шоке от холода.
А для Оймякона это обычная температура.
Приехали вечером, вышли пройтись после дороги, продышаться.
Думали, вообще никого не будет, все по домам сидят.
А на улице полно народу!
Одни туда идут, другие сюда – жизнь кипит.///
да при минус 57 за бортом.
/Но, знаете, что удивило? Мы все были в шоке от холода.
А для Оймякона это обычная температура.
Приехали вечером, вышли пройтись после дороги, продышаться.
Думали, вообще никого не будет, все по домам сидят.
А на улице полно народу!
Одни туда идут, другие сюда – жизнь кипит.///
да при минус 57 за бортом.
-
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