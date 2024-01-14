НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
Страница 1021 из 1022«1...1019102010211022»
Ответить Новый топик
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9357
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.01.24 - 12:54
#15301
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования


[Исправлено: Гога, 14.01.2024 - 09:55]
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9357
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.01.24 - 12:59
#15302
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Не похоже чтобы ты встречал Старый Новый Год.

----Откуда такие выводы ? ;-) :lol:
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
19650
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.01.24 - 13:35
#15303
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
Франц Бакенбауэр.


Эрудиция хромает.
Франц Беккенбауэр
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
19650
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.01.24 - 13:41
#15304
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога: -Откуда такие выводы ?
Кто первый пост в Новом году написал, тот самый трезвый. Примета народная.
Профайл
abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14599
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.01.24 - 14:02
#15305
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
За гомофобию с вас ещё заморский владыка спросит

японцы с меня спросят?) за то что я называю вашу цивилизацию гейско-кумовской?))
Цитата:
maxsaf:
особенно среди ночи, когда поднимают по тревоге

звонит ну полковник контразведки
срочно на форум там опять "наших русских" унижают по нац признаку
вмешайся! и шурку шурку главное задень чтобы он обиделся!))
Цитата:
alex_60:
Тот ещё черт. Ноль без палочки говорят про таких.


нонсенс Цитата:
alex_60:
переименовали пиво «Жигулевское» в «Венское»,такое решение принял пивоваренный завод..." угадай страну

переименовали тут кока колу в лимонад добрый
угадай страну ?

[Исправлено: abaika95, 14.01.2024 - 14:02]

[Исправлено: Gljuk, 14.01.2024 - 15:09]
Профайл
abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14599
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.01.24 - 14:04
#15306
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Кто первый пост в Новом году написал, тот самый трезвый. Примета народная.

кто истерил в 4 утра на форуме
тот самый женственный)
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35024
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.01.24 - 14:41
#15307
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну что, проснулись?
-Ах, а мы еще и не спали и до 4х утра кидали проклятья, новый год жеж....
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35024
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.01.24 - 14:43
#15308
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Особенно прекрасно, как в 4 ночи идут проклятья, а потом в 8 утра все подтирается и исправляется, до прибытия модераторов..
И опять по новой..
Это вот надо же так, думать о форумчанах все эти праздники..
Профайл
abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14599
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.01.24 - 15:13
#15309
Комментарий удален модератором.
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
19650
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.01.24 - 16:35
#15310
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
читаю последние пять постов фо влуде,
чего людям неймется.
сходили, мороженного поели что ли..
кстати анекдот в тему, из советских анекдотов
//Приезжает зимой азербайджанец в Москву,
видит стоит чукча и ест мороженное.
Азик спрашивает: — Ну ты, чукча, дурак!
В 40-градусный мороз ешь мороженое!
— Чукча парирует: — Не больше твоего!
Как твоя при 40-градусной жаре чай пить,
так моя в мороз мороженное кушать.///
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35024
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.01.24 - 17:19
#15311
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Познавательно



⚡️Это абсолютно гениальная книга.В этой книге - примеры десятков обычных немцев, живших самой обычной, как им казалось, жизнью, пока их страна совершала страшные преступления.Непременно прочтите, если хотите понять, как миллионы людей превращаются в нацистское общество.
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
19650
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.01.24 - 17:22
#15312
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
анекдот в продолжение
//Воспитательница: — Вовочка!
Я тебя в угол поставлю!
Вовочка: — А я и там пукать буду!//
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35024
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.01.24 - 17:25
#15313
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Россия сегодня




Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
19650
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.01.24 - 17:28
#15314
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На днях в Оймяконе провели самый холодный марафон мира –
Утром в день старта температура была минус 55.
Но отменять забег никто и не думал.
Выиграл 23-летний якутский студент Константин Драгунов
с крепким результатом 3 часа 7 минут.
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
19650
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.01.24 - 17:32
#15315
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
победитель марафона
/Но, знаете, что удивило? Мы все были в шоке от холода.
А для Оймякона это обычная температура.
Приехали вечером, вышли пройтись после дороги, продышаться.
Думали, вообще никого не будет, все по домам сидят.
А на улице полно народу!
Одни туда идут, другие сюда – жизнь кипит.///

да при минус 57 за бортом.
Профайл
Страница 1021 из 1022«1...1019102010211022»
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 13, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 12
Зарегистрированные пользователи: abaika95

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS