Отправлено: - 14:02

maxsaf:

За гомофобию с вас ещё заморский владыка спросит

maxsaf:

особенно среди ночи, когда поднимают по тревоге

alex_60:

Тот ещё черт. Ноль без палочки говорят про таких.

alex_60:

переименовали пиво «Жигулевское» в «Венское»,такое решение принял пивоваренный завод..." угадай страну

[Исправлено: abaika95, 14.01.2024 - 14:02]

[Исправлено: Gljuk, 14.01.2024 - 15:09]

Цитата:японцы с меня спросят?) за то что я называю вашу цивилизацию гейско-кумовской?))Цитата:звонит ну полковник контразведкисрочно на форум там опять "наших русских" унижают по нац признакувмешайся! и шурку шурку главное задень чтобы он обиделся!))Цитата:нонсенс Цитата:переименовали тут кока колу в лимонад добрыйугадай страну ?