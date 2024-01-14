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Николай ВОРОНИН: А что дальше?
Николай ВОРОНИН: А что дальше?
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 48371
Николай ВОРОНИН: А что дальше?
Отправлено: 14.01.24 - 10:48
Председатель мажилиса Ерлан Кошанов на последнем в 2023 году пленарном заседании говорил, как депутаты плодотворно работали и приняли много хороших законов. Президент РК тоже положительно оценил работу мажилиса в ушедшем году. По его словам, принятые законы оказывают прямое влияние на повышение качества жизни граждан.
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
- Регистрация:
- 06.07.18
- Сообщений:
- 9357
Re: Николай ВОРОНИН: А что дальше?
Отправлено: 14.01.24 - 10:48
Широко распространено мнение, что в развитых капиталистических странах экономика развивается стихийно, а цены устанавливаются совершенно свободно под воздействием спроса и предложения. Между тем особенностью современного государственно-монополистического капитализма является активное вмешательство государства и в экономическую жизнь в целом, и в процесс ценообразования.В Австрии регулированием охвачено примерно 10 % цен.Регулируется в Австрии и цены на молоко, зерно и мясо.Особенности регулирования цен существуют и во Франции (примерно 20 % цен являются регулируемыми.В Швеции жестко регулируются закупочные цены на важнейшие виды сельскохозяйственной продукции (зерно, молоко, мясо, яйца и т. д.Системы государственного регулирования цен на сельскохозяйственную продукцию, аналогичные шведским, действуют в Дании, Швейцарии и Норвегии.В целом в США регулируется около 10 % цен.
m
(Пользователи)
- Регистрация:
- 16.12.23
- Сообщений:
- 30
Re: Николай ВОРОНИН: А что дальше?
Отправлено: 14.01.24 - 11:03
Температура 18 это садо-мазо. Холодно. 22-25 норм. По тексту в основном согласен.
По поводу концессий в нефтегазовом секторе, есть определенные сложности. Отданные в свое время по дешевке (если не даром, никто не знает, доступ закрыт) месторождения, были гарантией Запада от территориальных претензий Китая, либо как благодарность за гарантии в независимости. Плюс только на Западе были технологии добычи на шельфе, ведь при Союзе почти не трогали казахстанский шельф.
Если бы у нас договора заключались как у арабов, после определенного периода месторождения перешли в собственность арабов полностью, поэтому они такие богатые. Но у них договора заключали шейхи, думающие о своем народе, а у нас выходцы из народа, думающие о том как стать шейхами.
У нас все-таки посложнее добыча, тяжелый состав, непростая логистика доставки - это минусы. Поэтому как у арабов бы не получилось, но хотя бы более равноправное участие можно было бы добиться. Но пока не подсудны лица заключавшие и подписавшие договора, этого не будет. Можно сколько угодно трещать, ничего не будет.
По поводу концессий в нефтегазовом секторе, есть определенные сложности. Отданные в свое время по дешевке (если не даром, никто не знает, доступ закрыт) месторождения, были гарантией Запада от территориальных претензий Китая, либо как благодарность за гарантии в независимости. Плюс только на Западе были технологии добычи на шельфе, ведь при Союзе почти не трогали казахстанский шельф.
Если бы у нас договора заключались как у арабов, после определенного периода месторождения перешли в собственность арабов полностью, поэтому они такие богатые. Но у них договора заключали шейхи, думающие о своем народе, а у нас выходцы из народа, думающие о том как стать шейхами.
У нас все-таки посложнее добыча, тяжелый состав, непростая логистика доставки - это минусы. Поэтому как у арабов бы не получилось, но хотя бы более равноправное участие можно было бы добиться. Но пока не подсудны лица заключавшие и подписавшие договора, этого не будет. Можно сколько угодно трещать, ничего не будет.
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 19645
Николай ВОРОНИН: А что дальше?
Отправлено: 14.01.24 - 11:37
Цитата:
Просьба указывать откуда скопировали текст.
Иначе плагиат.
Во вторых к нам это не относится.
"Новый Казахстан: управляя степью во время глобальной бури»
Сказал главный по стране.
Этим все сказано.
Гога:
Широко распространено мнение, что в развитых капиталистических странах экономика развивается
Широко распространено мнение, что в развитых капиталистических странах экономика развивается
Просьба указывать откуда скопировали текст.
Иначе плагиат.
Во вторых к нам это не относится.
"Новый Казахстан: управляя степью во время глобальной бури»
Сказал главный по стране.
Этим все сказано.
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 19645
Николай ВОРОНИН: А что дальше?
Отправлено: 14.01.24 - 11:56
перенос во флуд
[Исправлено: alex_60, 14.01.2024 - 12:13]
[Исправлено: alex_60, 14.01.2024 - 12:13]
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 35020
Re: Николай ВОРОНИН: А что дальше?
Отправлено: 14.01.24 - 14:30
Цитата:
Ну вроде как на старых трубах с расширением и наоборот что то связано, это как в батарее, когда остывает, слабые места начинают течь..
Может ошибаюсь..
на выходе до 50 градусов, так как в случае понижения наружной температуры возникнут проблемы.
Ну вроде как на старых трубах с расширением и наоборот что то связано, это как в батарее, когда остывает, слабые места начинают течь..
Может ошибаюсь..
(Пользователи)
- Регистрация:
- 15.12.23
- Сообщений:
- 7
Re: Николай ВОРОНИН: А что дальше?
Отправлено: 14.01.24 - 15:00
Автор вынес мысли наружу, но кроме форумчан, его мысли никто не читает! Надо ему не в газету писать, а прямо в Администрацию Акима области, Администрацию Президента, а получив ответ опубликовать в этой газете! А так, это повесть о несбывшихся мечтах, т.е. сколько не говори халва, во рту слаще не станет!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 6593
Николай ВОРОНИН: А что дальше?
Отправлено: 14.01.24 - 16:23
Честно сказать, Ильяс в народных новостях больше конкретики пишет, чем постоянные авторы всё вокруг да около, какие-то призывы непонятные. Весь Смысл этой писанины: ай как плохо, лучшего не стоит ожидать. Между прочим действительно все плохо, но я требую называть конкретных виновных в этом.
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