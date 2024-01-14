Re: Николай ВОРОНИН: А что дальше?

Отправлено: - 11:03

Температура 18 это садо-мазо. Холодно. 22-25 норм. По тексту в основном согласен.

По поводу концессий в нефтегазовом секторе, есть определенные сложности. Отданные в свое время по дешевке (если не даром, никто не знает, доступ закрыт) месторождения, были гарантией Запада от территориальных претензий Китая, либо как благодарность за гарантии в независимости. Плюс только на Западе были технологии добычи на шельфе, ведь при Союзе почти не трогали казахстанский шельф.

Если бы у нас договора заключались как у арабов, после определенного периода месторождения перешли в собственность арабов полностью, поэтому они такие богатые. Но у них договора заключали шейхи, думающие о своем народе, а у нас выходцы из народа, думающие о том как стать шейхами.

У нас все-таки посложнее добыча, тяжелый состав, непростая логистика доставки - это минусы. Поэтому как у арабов бы не получилось, но хотя бы более равноправное участие можно было бы добиться. Но пока не подсудны лица заключавшие и подписавшие договора, этого не будет. Можно сколько угодно трещать, ничего не будет.