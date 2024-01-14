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≡ Украшения и инструменты сдавали в ломбарды - Кражи на 4 млн тенге совершили жители Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48371
Украшения и инструменты сдавали в ломбарды - Кражи на 4 млн тенге совершили жители Костанайской области
Отправлено: 14.01.24 - 16:19
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Двое жителей Костанайского района в течение двух месяцев совершили серию краж на сумму более 4 миллионов тенге. Краденное сдавали в ломбарды Костаная и Рудного. Об этом "НГ" сообщили в пресс-службе ДП Костанайской области
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6592
Re: Украшения и инструменты сдавали в ломбарды - Кражи на 4 млн...
Отправлено: 14.01.24 - 16:19
#1
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Что за новости, ни имени, ни фото, так себе лишь бы брякнуть. Я понимаю без решения суда никто не может никого обвинять, однако такие новости что бабка на лавочке прошептала. Зря время теряю читая такие опусы...
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