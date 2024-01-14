Re: Украшения и инструменты сдавали в ломбарды - Кражи на 4 млн...

Отправлено: - 16:19

Что за новости, ни имени, ни фото, так себе лишь бы брякнуть. Я понимаю без решения суда никто не может никого обвинять, однако такие новости что бабка на лавочке прошептала. Зря время теряю читая такие опусы...