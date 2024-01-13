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≡ Хорошая маскировка под куриные... - Постный стол вполне может порадовать вас открытиями
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48371
Хорошая маскировка под куриные... - Постный стол вполне может порадовать вас открытиями
Отправлено: 13.01.24 - 12:19
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В новогодние дни мясная кухня обычно бывает такой изобильной, что поневоле затоскуешь по еде более легкой. Даже если к религиозным постам отношения не имеешь, хочется приготовить что-нибудь без животных жиров и белков. Можно, конечно, овощной салат. А можно и горячее. Котлеты, например.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3224
Re: Хорошая маскировка под куриные... - Постный стол вполне...
Отправлено: 13.01.24 - 12:19
#1
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По сути тот же самый драник с овсянкой
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35020
Re: Хорошая маскировка под куриные... - Постный стол вполне...
Отправлено: 14.01.24 - 14:33
#2
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Без мяса еще не пробовал.
Моя не рискует делать такое
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