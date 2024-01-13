Отправлено: - 12:19

В новогодние дни мясная кухня обычно бывает такой изобильной, что поневоле затоскуешь по еде более легкой. Даже если к религиозным постам отношения не имеешь, хочется приготовить что-нибудь без животных жиров и белков. Можно, конечно, овощной салат. А можно и горячее. Котлеты, например.