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≡ Сколько могут получить 18-летние из Нацфонда в 2024 году
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48371
Сколько могут получить 18-летние из Нацфонда в 2024 году
Отправлено: 14.01.24 - 14:23
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В Министерстве финансов подсчитали количество детей и совершеннолетних, которые получат выплаты из Национального фонда в 2024 году. Сколько может быть начислено каждому ребенку в этом году?


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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
539
Re: Сколько могут получить 18-летние из Нацфонда в 2024 году
Отправлено: 14.01.24 - 14:23
#1
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хорошая новость, теперь главное чтобы все было так как прописано
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