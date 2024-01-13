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Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 14594
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.01.24 - 23:27
Цитата:
шо за бред?)
от кого но от тебя акрос я не ожидал скатывания в националистическое обоюдное гавканье с "величайшей нацией на земле которая всем все построила")))
кому вы что доказываете? перед кем бисер метаете?
не скатывайтесь в националистический срач они только этого и ждут))
вы им слово а они истерику что их казахо-бандеровцы опять унижают
хихикайте над ними просто и всё
[Исправлено: Gljuk, 14.01.2024 - 09:59]
ACROS:
безымянные казахские воины наголово разбивали русские войска - это факт. За триста лет ИГО - не осталось чистокровных русских- все русские - это раскосоглазые - в каждом русском -частица степного казаха, а не наоборот
безымянные казахские воины наголово разбивали русские войска - это факт. За триста лет ИГО - не осталось чистокровных русских- все русские - это раскосоглазые - в каждом русском -частица степного казаха, а не наоборот
шо за бред?)
от кого но от тебя акрос я не ожидал скатывания в националистическое обоюдное гавканье с "величайшей нацией на земле которая всем все построила")))
кому вы что доказываете? перед кем бисер метаете?
не скатывайтесь в националистический срач они только этого и ждут))
вы им слово а они истерику что их казахо-бандеровцы опять унижают
хихикайте над ними просто и всё
[Исправлено: Gljuk, 14.01.2024 - 09:59]
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 35016
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.01.24 - 23:29
Цитата:
Хм..
Хорошо сказано!
[Исправлено: Gljuk, 14.01.2024 - 09:59]
abaika95:
кому вы что доказываете? перед кем бисер метаете?
кому вы что доказываете? перед кем бисер метаете?
Хм..
Хорошо сказано!
[Исправлено: Gljuk, 14.01.2024 - 09:59]
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 5507
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.01.24 - 23:31
Цитата:
Алекс - ей Богу, почему вы такой - прямо ЗЛОСТЬ, НЕНАВИСТЬ у вас ко ВСЕМ, даже к своим - и к Таноми и к Максу и прочим - это заметно явно.
Ну нет у вас -ни логики, ни знании, ни эрудиции- так - одно Якание и тявкание.
Вы или: - по жизни обижены или явный НЕУДАЧНИК.
Человек состоявшийся - он благодарен ВСЕМ; от него энергия, сияние - незаметно всем передаётся.
alex_60:
На форуме - пустышка на ровном месте.
На форуме - пустышка на ровном месте.
Алекс - ей Богу, почему вы такой - прямо ЗЛОСТЬ, НЕНАВИСТЬ у вас ко ВСЕМ, даже к своим - и к Таноми и к Максу и прочим - это заметно явно.
Ну нет у вас -ни логики, ни знании, ни эрудиции- так - одно Якание и тявкание.
Вы или: - по жизни обижены или явный НЕУДАЧНИК.
Человек состоявшийся - он благодарен ВСЕМ; от него энергия, сияние - незаметно всем передаётся.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 14594
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.01.24 - 23:33
макс натолкнул вот давече на интересную тему
изучения непотизма по нашему кумавства (саке-баке) в западных странах
ужос же ну ужос
и эти белые люди еще нас азиатов учат бороться с коррупцией и с непотизмом во властных структурах?
во Франции вновь назначенный министр образования это любовник действующего премьер министра
точнее не любовник а парень
сожитель
гражданский супруг
они два супруга если что)
и макс мне еще с пеной у рта доказывал что у них там ДОСТОЙНЫХ только берут
ну-ну))
изучения непотизма по нашему кумавства (саке-баке) в западных странах
ужос же ну ужос
и эти белые люди еще нас азиатов учат бороться с коррупцией и с непотизмом во властных структурах?
во Франции вновь назначенный министр образования это любовник действующего премьер министра
точнее не любовник а парень
сожитель
гражданский супруг
они два супруга если что)
и макс мне еще с пеной у рта доказывал что у них там ДОСТОЙНЫХ только берут
ну-ну))
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 35016
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.01.24 - 23:34
Цитата:
Меня знает уже как лет 25 по бизнесу.
И использует это..
ACROS:
Вы или:
Вы или:
Меня знает уже как лет 25 по бизнесу.
И использует это..
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 5507
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.01.24 - 23:34
Ушёл легенда немецкого и мирового футбола: - "железный" кайзер -Франц Бакенбауэр.
Пеле, Марадона, Бакенбауэр - какие люди, какие игроки - целая эпоха.
Пеле, Марадона, Бакенбауэр - какие люди, какие игроки - целая эпоха.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 14594
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.01.24 - 23:40
особенно люблю исторические споры на форуме)
люди которые ни какого ментального-культурного-и уже даже языкового отношения не имеющие ни к золотой орде, ни к киевской руси, ни к российской империи и уже даже к ссср, сидят в квартирах построенных по французскому проекту массового жилья, в одежде разработанной французскими и американскими дизайнерами, пошитой в турции или китае, через телефоны или компьютеры разработанными американскими и китайскими инженерами через интернет придуманный американскими военными на современном русском языке придуманным ленинградскими филологами еврейского происхождения спорят у кого история богаче и чей хан круче а чей барин больше крепостных продал)))
люди которые ни какого ментального-культурного-и уже даже языкового отношения не имеющие ни к золотой орде, ни к киевской руси, ни к российской империи и уже даже к ссср, сидят в квартирах построенных по французскому проекту массового жилья, в одежде разработанной французскими и американскими дизайнерами, пошитой в турции или китае, через телефоны или компьютеры разработанными американскими и китайскими инженерами через интернет придуманный американскими военными на современном русском языке придуманным ленинградскими филологами еврейского происхождения спорят у кого история богаче и чей хан круче а чей барин больше крепостных продал)))
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.01.24 - 00:13
Цитата:
За гомофобию с вас ещё заморский владыка спросит
abaika95:
назначенный министр образования
назначенный министр образования
За гомофобию с вас ещё заморский владыка спросит
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.01.24 - 00:17
Цитата:
Особенно среди ночи, когда поднимают по тревоге
abaika95:
особенно люблю исторические споры на форуме)
особенно люблю исторические споры на форуме)
Особенно среди ночи, когда поднимают по тревоге
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 410
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.01.24 - 01:20
Цитата:
ну а что остается коль домов не проектируют, одежд не шьют, а из гаджетов разве что счеты с костяшками могут заново изобрести?
навеяло:
Мы к вам приехали на час!Привет, bonjour, hello!
А ну скорей любите нас!Вам крупно повезло
!Ну-ка все вместеУши развесьте
Лучше по-хорошему хлопайте в ладоши вы!
abaika95:
сидят в квартирах построенных по французскому проекту...
сидят в квартирах построенных по французскому проекту...
ну а что остается коль домов не проектируют, одежд не шьют, а из гаджетов разве что счеты с костяшками могут заново изобрести?
навеяло:
Мы к вам приехали на час!Привет, bonjour, hello!
А ну скорей любите нас!Вам крупно повезло
!Ну-ка все вместеУши развесьте
Лучше по-хорошему хлопайте в ладоши вы!
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.01.24 - 03:56
Цитата:
Тот ещё черт.
Ноль без палочки говорят про таких.
Как с вранья с двумя никами на форум залез с заданием показать что переименование ул. Гагарина в Назарбаева,это казахская мечта, так и продолжает
Бред нести. По методичке.
Копипастит с интернета и некоторые аульные думают что это он написюлькал.
Такие вот они...
Работники по тревоге..
Интересно, кредит по утюгу хоть закрыл. Или до сих пор нет.
Ладно, скоро команда подъем, пусть отдохнёт.
[Исправлено: alex_60, 14.01.2024 - 08:15]
maxsaf:
Особенно среди ночи, когда поднимают по тревоге
Особенно среди ночи, когда поднимают по тревоге
Тот ещё черт.
Ноль без палочки говорят про таких.
Как с вранья с двумя никами на форум залез с заданием показать что переименование ул. Гагарина в Назарбаева,это казахская мечта, так и продолжает
Бред нести. По методичке.
Копипастит с интернета и некоторые аульные думают что это он написюлькал.
Такие вот они...
Работники по тревоге..
Интересно, кредит по утюгу хоть закрыл. Или до сих пор нет.
Ладно, скоро команда подъем, пусть отдохнёт.
[Исправлено: alex_60, 14.01.2024 - 08:15]
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.01.24 - 09:19
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.01.24 - 11:00
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.01.24 - 11:27
Цитата:
Не похоже чтобы ты встречал Старый Новый Год.
Гога:
Не похоже чтобы ты встречал Старый Новый Год.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.01.24 - 12:14
загадка,
из сми
"... переименовали пиво «Жигулевское» в «Венское»,такое решение принял пивоваренный завод..."
угадай страну
из сми
"... переименовали пиво «Жигулевское» в «Венское»,такое решение принял пивоваренный завод..."
угадай страну
-
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