Отправлено: - 23:27

ACROS:

безымянные казахские воины наголово разбивали русские войска - это факт. За триста лет ИГО - не осталось чистокровных русских- все русские - это раскосоглазые - в каждом русском -частица степного казаха, а не наоборот

[Исправлено: Gljuk, 14.01.2024 - 09:59]

Цитата:шо за бред?)от кого но от тебя акрос я не ожидал скатывания в националистическое обоюдное гавканье с "величайшей нацией на земле которая всем все построила")))кому вы что доказываете? перед кем бисер метаете?не скатывайтесь в националистический срач они только этого и ждут))вы им слово а они истерику что их казахо-бандеровцы опять унижаютхихикайте над ними просто и всё