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≡  Николай ВОРОНИН: А что дальше?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48369
Николай ВОРОНИН: А что дальше?
Отправлено: 14.01.24 - 10:48
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Председатель мажилиса Ерлан Кошанов на последнем в 2023 году пленарном заседании говорил, как депутаты плодотворно работали и приняли много хороших законов. Президент РК тоже положительно оценил работу мажилиса в ушедшем году. По его словам, принятые законы оказывают прямое влияние на повышение качества жизни граждан.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9355
Re: Николай ВОРОНИН: А что дальше?
Отправлено: 14.01.24 - 10:48
#1
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Широко распространено мнение, что в развитых капиталистических странах экономика развивается стихийно, а цены устанавливаются совершенно свободно под воздействием спроса и предложения. Между тем особенностью современного государственно-монополистического капитализма является активное вмешательство государства и в экономическую жизнь в целом, и в процесс ценообразования.В Австрии регулированием охвачено примерно 10 % цен.Регулируется в Австрии и цены на молоко, зерно и мясо.Особенности регулирования цен существуют и во Франции (примерно 20 % цен являются регулируемыми.В Швеции жестко регулируются закупочные цены на важнейшие виды сельскохозяйственной продукции (зерно, молоко, мясо, яйца и т. д.Системы государственного регулирования цен на сельскохозяйственную продукцию, аналогичные шведским, действуют в Дании, Швейцарии и Норвегии.В целом в США регулируется около 10 % цен.
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m
§ mks2703
(Пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
30
Re: Николай ВОРОНИН: А что дальше?
Отправлено: 14.01.24 - 11:03
#2
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Температура 18 это садо-мазо. Холодно. 22-25 норм. По тексту в основном согласен.
По поводу концессий в нефтегазовом секторе, есть определенные сложности. Отданные в свое время по дешевке (если не даром, никто не знает, доступ закрыт) месторождения, были гарантией Запада от территориальных претензий Китая, либо как благодарность за гарантии в независимости. Плюс только на Западе были технологии добычи на шельфе, ведь при Союзе почти не трогали казахстанский шельф.
Если бы у нас договора заключались как у арабов, после определенного периода месторождения перешли в собственность арабов полностью, поэтому они такие богатые. Но у них договора заключали шейхи, думающие о своем народе, а у нас выходцы из народа, думающие о том как стать шейхами.
У нас все-таки посложнее добыча, тяжелый состав, непростая логистика доставки - это минусы. Поэтому как у арабов бы не получилось, но хотя бы более равноправное участие можно было бы добиться. Но пока не подсудны лица заключавшие и подписавшие договора, этого не будет. Можно сколько угодно трещать, ничего не будет.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
19642
Николай ВОРОНИН: А что дальше?
Отправлено: 14.01.24 - 11:37
#3
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Цитата:
Гога:
Широко распространено мнение, что в развитых капиталистических странах экономика развивается


Просьба указывать откуда скопировали текст.
Иначе плагиат.
Во вторых к нам это не относится.
"Новый Казахстан: управляя степью во время глобальной бури»
Сказал главный по стране.
Этим все сказано.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
19642
Николай ВОРОНИН: А что дальше?
Отправлено: 14.01.24 - 11:56
#4
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загадка,
из сми
"...снова переименовали пиво «Жигулевское» в «Венское»,
такое решение принял пивоваренный завод..."
угадай страну
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