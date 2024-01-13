Re: «На 80% участков стоят больше 10 лет» - Жители Костаная...

Отправлено: - 10:42

в былые времена помню при таких случаях, когда не работал светофор, то регулировщики стояли и руководили движением транспорта до тех пор пока не починят. Сейчас они (полисмены)катаются на своих лимузинах и им по барабану эти поломанные светофоры и аварийные ситуации с ними связанные.