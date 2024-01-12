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Мне звонит сотрудник банка или полиции и говорит, что на меня пытаются оформить кредит. Что делать?
Мне звонит сотрудник банка или полиции и говорит, что на меня пытаются оформить кредит. Что делать?
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 48369
Мне звонит сотрудник банка или полиции и говорит, что на меня пытаются оформить кредит. Что делать?
Отправлено: 12.01.24 - 14:33
Многие казахстанцы сталкивались с телефонными мошенниками. Как правило, этот незнакомец, который звонит, и пытается заполучить ваши деньги. В ход идут запугивание, убеждение, уговоры и любые кажущиеся очень убедительными аргументы. Методы обмана могут меняться, но способы защиты универсальны и работают всегда. Мы расскажем о простых правилах, которые помогут не стать жертвой мошенничества, распознать обман и сохранить деньги.
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Re: Мне звонит сотрудник банка или полиции и говорит, что на...
Отправлено: 12.01.24 - 14:33
Звонили мне мошенники с Украины и Прибалтики. У них старая база. Они звонили на номер, который раньше был привязан к банкингу. Четыре или чуть больше года я банки перевел на другой номер, с Кселла на Алтел.
С Украины я догадался по их южно-русскому говору, характерному для тех мест. Он заметно отличается от русского, если вы раньше его слышали.
Первый звонок, я чуть не поверил, но вот говор меня смутил. Я сбросил. И добавил в контакты. Он перезванивает второй раз. Главное номера казахские. Сбрасываю и смотрю контакты уже в ватсапе. А там уже высвечивается другой преффикс, погуглил, городской Черновцы. Как так получилось непонятно. Четыре раза он звонил, я болтал, как на доверии, потом сбрасывал. Он там потихоньку закипал, на другом конце. Потом я перестал брать трубку. Позвонил в банк, ну так "на всякий", слил им казахские номера с которых якобы звонили. И все. На следующий день опять звонок, по той же схеме, казахский номер оказался городским из Литвы. Просто послал и забанил. Больше не звонили, может вычеркнули из списка. Может до них добрались правоохранительные органы? Не знаю.
С Украины я догадался по их южно-русскому говору, характерному для тех мест. Он заметно отличается от русского, если вы раньше его слышали.
Первый звонок, я чуть не поверил, но вот говор меня смутил. Я сбросил. И добавил в контакты. Он перезванивает второй раз. Главное номера казахские. Сбрасываю и смотрю контакты уже в ватсапе. А там уже высвечивается другой преффикс, погуглил, городской Черновцы. Как так получилось непонятно. Четыре раза он звонил, я болтал, как на доверии, потом сбрасывал. Он там потихоньку закипал, на другом конце. Потом я перестал брать трубку. Позвонил в банк, ну так "на всякий", слил им казахские номера с которых якобы звонили. И все. На следующий день опять звонок, по той же схеме, казахский номер оказался городским из Литвы. Просто послал и забанил. Больше не звонили, может вычеркнули из списка. Может до них добрались правоохранительные органы? Не знаю.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 5507
Мне звонит сотрудник банка или полиции и говорит, что на меня пытаются оформить кредит. Что делать?
Отправлено: 12.01.24 - 15:24
Мне тоже часто звонят, якобы со службы безопасности банка и говорят что мол вы взяли кредит или на вас хотят оформить кредит: - на что я им говорю: -"... какое твое дело, ОХРАННИКА, с десятиклассным образованием, до моих банковских операции - твоё дело сидеть на вахте, отгонять алкашей и помогать бабушкам подняться по лестнице и всё на этом, ты же не девушка с ОПЕРАЦИОННОГО отдела...."- как правило после этих обидных для них слов, они начинают материться и называя меня разными высокоинтеллектуальными словами бросают трубку.
[Исправлено: ACROS, 12.01.2024 - 15:25]
[Исправлено: ACROS, 12.01.2024 - 15:25]
Мне звонит сотрудник банка или полиции и говорит, что на меня пытаются оформить кредит. Что делать?
Отправлено: 12.01.24 - 15:37
Цитата:
А этот, по номеру телефона нельзя догадаться?
У меня сразу пишет, Греция или Чехия, тот же код +3.
Или Алматы.
У Украины по моему 380
mks2703:
Украины я догадался по их южно-русскому говору, характерному для тех мест
Украины я догадался по их южно-русскому говору, характерному для тех мест
А этот, по номеру телефона нельзя догадаться?
У меня сразу пишет, Греция или Чехия, тот же код +3.
Или Алматы.
У Украины по моему 380
Re: Мне звонит сотрудник банка или полиции и говорит, что на...
Отправлено: 12.01.24 - 15:50
В том то и дело, что высвечиваются казахские номера.
Re: Мне звонит сотрудник банка или полиции и говорит, что на...
Отправлено: 12.01.24 - 16:00
Цитата:
Цитата:
Писатель - не читатель?
111:
А этот, по номеру телефона нельзя догадаться?
А этот, по номеру телефона нельзя догадаться?
Цитата:
mks2703:
Главное номера казахские.
Главное номера казахские.
Писатель - не читатель?
Re: Мне звонит сотрудник банка или полиции и говорит, что на...
Отправлено: 12.01.24 - 16:01
Цитата:
Знатный тролль! Зачетно
ACROS:
они начинают материться и называя меня разными высокоинтеллектуальными словами
они начинают материться и называя меня разными высокоинтеллектуальными словами
Знатный тролль! Зачетно
Мне звонит сотрудник банка или полиции и говорит, что на меня пытаются оформить кредит. Что делать?
Отправлено: 12.01.24 - 16:48
Цитата:
Значит наши тут с зон или рядом креначат.
Но мне и на +3 звонили и с Германии, по моему +49 что ли..
А так по говору и непонятно, как можно национальность узнать.
Это невозможно.
"- Я тэбе званю" , это значит аварец, чеченец, агулец, абхазец, кабардин, черкес, адыгец, азербайджан, мамзет, каратинец,армян, курд, ингуш, даргинец и еще сотня народов, включая самих русских с их акцентом.
Еще раз, это невозможно.
Мишаня:
Писатель - не читатель?
Писатель - не читатель?
Значит наши тут с зон или рядом креначат.
Но мне и на +3 звонили и с Германии, по моему +49 что ли..
А так по говору и непонятно, как можно национальность узнать.
Это невозможно.
"- Я тэбе званю" , это значит аварец, чеченец, агулец, абхазец, кабардин, черкес, адыгец, азербайджан, мамзет, каратинец,армян, курд, ингуш, даргинец и еще сотня народов, включая самих русских с их акцентом.
Еще раз, это невозможно.
Мне звонит сотрудник банка или полиции и говорит, что на меня пытаются оформить кредит. Что делать?
Отправлено: 12.01.24 - 16:51
Просто сегодня мода такая, что это украинцы, а не с зон России и Казахстана звонят.
Между прочим зоны России, им скоро будут звания давать гвардейские или какие там, за выпуск тысяч Героев России..
Конечно, это уже табу.
Между прочим зоны России, им скоро будут звания давать гвардейские или какие там, за выпуск тысяч Героев России..
Конечно, это уже табу.
Re: Мне звонит сотрудник банка или полиции и говорит, что на...
Отправлено: 13.01.24 - 19:33
Цитата:
Экий Вы батенька сумневающийся, всё ставящий под сомнение. Да действительно, по говору можно определить. Служили у меня во взводе два товарища оттуда. Друзей "бандеровцев" много было, пропали все куда-то в последнее время. Но пропали еще до СВО.
Я и не сразу понял, что это с Украины, говор показался знакомым. А когда преффикс пробил - пазл сложился. По Союзу поездил много, и поверьте на слово, русские не везде говорят одинаково. А украинцы, особенно южные, если с ними плотно общаться, говорят иначе чем русские. Да что говорить, вы можете шымкентских отличить от костанайских? А это одна страна. Говор у украинцев с юга мягкий, кажется женственным. Трудно объяснить я не логопед. Нужна практика общения, тогда можно увидеть различия.
111:
А так по говору и непонятно, как можно национальность узнать. Это невозможно. "- Я тэбе званю" , это значит аварец, чеченец, агулец, абхазец, кабардин, черкес, адыгец, азербайджан, мамзет, каратинец,армян, курд, ингуш, даргинец и еще сотня народов, включая самих русских с их акцентом. Еще раз, это невозможно.
А так по говору и непонятно, как можно национальность узнать. Это невозможно. "- Я тэбе званю" , это значит аварец, чеченец, агулец, абхазец, кабардин, черкес, адыгец, азербайджан, мамзет, каратинец,армян, курд, ингуш, даргинец и еще сотня народов, включая самих русских с их акцентом. Еще раз, это невозможно.
Экий Вы батенька сумневающийся, всё ставящий под сомнение. Да действительно, по говору можно определить. Служили у меня во взводе два товарища оттуда. Друзей "бандеровцев" много было, пропали все куда-то в последнее время. Но пропали еще до СВО.
Я и не сразу понял, что это с Украины, говор показался знакомым. А когда преффикс пробил - пазл сложился. По Союзу поездил много, и поверьте на слово, русские не везде говорят одинаково. А украинцы, особенно южные, если с ними плотно общаться, говорят иначе чем русские. Да что говорить, вы можете шымкентских отличить от костанайских? А это одна страна. Говор у украинцев с юга мягкий, кажется женственным. Трудно объяснить я не логопед. Нужна практика общения, тогда можно увидеть различия.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.07.11
- Сообщений:
- 1383
Мне звонит сотрудник банка или полиции и говорит, что на меня пытаются оформить кредит. Что делать?
Отправлено: 13.01.24 - 21:32
Цитата:
Мне вчера тоже позвонили , по говору я понял, что с Украины. Сказали, что мой номер Билайна заканчивается, типа истекает, протухает и все в таком роде в общем. Послал подальше сразу же, вот дебилы, как номер может протухнуть?
mks2703:
Звонили мне мошенники с Украины и Прибалтики.
Звонили мне мошенники с Украины и Прибалтики.
Мне вчера тоже позвонили , по говору я понял, что с Украины. Сказали, что мой номер Билайна заканчивается, типа истекает, протухает и все в таком роде в общем. Послал подальше сразу же, вот дебилы, как номер может протухнуть?
Мне звонит сотрудник банка или полиции и говорит, что на меня пытаются оформить кредит. Что делать?
Отправлено: 13.01.24 - 22:37
Цитата:
Ну где то есть доказательства, что можно определить, научные?
mks2703:
Да действительно, по говору можно определить.
Да действительно, по говору можно определить.
Ну где то есть доказательства, что можно определить, научные?
Re: Мне звонит сотрудник банка или полиции и говорит, что на...
Отправлено: 14.01.24 - 10:32
Цитата:
И доказательства есть и суслик есть ...погуглите, может и найдете...на блюдечке никто разносить не будет
111:
Ну где то есть доказательства, что можно определить, научные?
Ну где то есть доказательства, что можно определить, научные?
И доказательства есть и суслик есть ...погуглите, может и найдете...на блюдечке никто разносить не будет
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