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≡ Мне звонит сотрудник банка или полиции и говорит, что на меня пытаются оформить кредит. Что делать?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48369
Мне звонит сотрудник банка или полиции и говорит, что на меня пытаются оформить кредит. Что делать?
Отправлено: 12.01.24 - 14:33
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Многие казахстанцы сталкивались с телефонными мошенниками. Как правило, этот незнакомец, который звонит, и пытается заполучить ваши деньги. В ход идут запугивание, убеждение, уговоры и любые кажущиеся очень убедительными аргументы. Методы обмана могут меняться, но способы защиты универсальны и работают всегда. Мы расскажем о простых правилах, которые помогут не стать жертвой мошенничества, распознать обман и сохранить деньги.
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m
§ mks2703
(Пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
30
Re: Мне звонит сотрудник банка или полиции и говорит, что на...
Отправлено: 12.01.24 - 14:33
#1
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Звонили мне мошенники с Украины и Прибалтики. У них старая база. Они звонили на номер, который раньше был привязан к банкингу. Четыре или чуть больше года я банки перевел на другой номер, с Кселла на Алтел.
С Украины я догадался по их южно-русскому говору, характерному для тех мест. Он заметно отличается от русского, если вы раньше его слышали.
Первый звонок, я чуть не поверил, но вот говор меня смутил. Я сбросил. И добавил в контакты. Он перезванивает второй раз. Главное номера казахские. Сбрасываю и смотрю контакты уже в ватсапе. А там уже высвечивается другой преффикс, погуглил, городской Черновцы. Как так получилось непонятно. Четыре раза он звонил, я болтал, как на доверии, потом сбрасывал. Он там потихоньку закипал, на другом конце. Потом я перестал брать трубку. Позвонил в банк, ну так "на всякий", слил им казахские номера с которых якобы звонили. И все. На следующий день опять звонок, по той же схеме, казахский номер оказался городским из Литвы. Просто послал и забанил. Больше не звонили, может вычеркнули из списка. Может до них добрались правоохранительные органы? Не знаю.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5507
Мне звонит сотрудник банка или полиции и говорит, что на меня пытаются оформить кредит. Что делать?
Отправлено: 12.01.24 - 15:24
#2
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Мне тоже часто звонят, якобы со службы безопасности банка и говорят что мол вы взяли кредит или на вас хотят оформить кредит: - на что я им говорю: -"... какое твое дело, ОХРАННИКА, с десятиклассным образованием, до моих банковских операции - твоё дело сидеть на вахте, отгонять алкашей и помогать бабушкам подняться по лестнице и всё на этом, ты же не девушка с ОПЕРАЦИОННОГО отдела...."- как правило после этих обидных для них слов, они начинают материться и называя меня разными высокоинтеллектуальными словами бросают трубку.

[Исправлено: ACROS, 12.01.2024 - 15:25]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35016
Мне звонит сотрудник банка или полиции и говорит, что на меня пытаются оформить кредит. Что делать?
Отправлено: 12.01.24 - 15:37
#3
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Цитата:
mks2703:
Украины я догадался по их южно-русскому говору, характерному для тех мест

А этот, по номеру телефона нельзя догадаться?
У меня сразу пишет, Греция или Чехия, тот же код +3.
Или Алматы.
У Украины по моему 380
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m
§ mks2703
(Пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
30
Re: Мне звонит сотрудник банка или полиции и говорит, что на...
Отправлено: 12.01.24 - 15:50
#4
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В том то и дело, что высвечиваются казахские номера.
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Мишаня
§ Мишаня
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Екатеринбург
Регистрация:
13.03.09
Сообщений:
1167
Re: Мне звонит сотрудник банка или полиции и говорит, что на...
Отправлено: 12.01.24 - 16:00
#5
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Цитата:
111:
А этот, по номеру телефона нельзя догадаться?

Цитата:
mks2703:
Главное номера казахские.

Писатель - не читатель?
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Мишаня
§ Мишаня
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Екатеринбург
Регистрация:
13.03.09
Сообщений:
1167
Re: Мне звонит сотрудник банка или полиции и говорит, что на...
Отправлено: 12.01.24 - 16:01
#6
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Цитата:
ACROS:
они начинают материться и называя меня разными высокоинтеллектуальными словами

Знатный тролль! Зачетно
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35016
Мне звонит сотрудник банка или полиции и говорит, что на меня пытаются оформить кредит. Что делать?
Отправлено: 12.01.24 - 16:48
#7
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Цитата:
Мишаня:
Писатель - не читатель?

Значит наши тут с зон или рядом креначат.
Но мне и на +3 звонили и с Германии, по моему +49 что ли..
А так по говору и непонятно, как можно национальность узнать.
Это невозможно.
"- Я тэбе званю" , это значит аварец, чеченец, агулец, абхазец, кабардин, черкес, адыгец, азербайджан, мамзет, каратинец,армян, курд, ингуш, даргинец и еще сотня народов, включая самих русских с их акцентом.
Еще раз, это невозможно.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35016
Мне звонит сотрудник банка или полиции и говорит, что на меня пытаются оформить кредит. Что делать?
Отправлено: 12.01.24 - 16:51
#8
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Просто сегодня мода такая, что это украинцы, а не с зон России и Казахстана звонят.
Между прочим зоны России, им скоро будут звания давать гвардейские или какие там, за выпуск тысяч Героев России..
Конечно, это уже табу.
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m
§ mks2703
(Пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
30
Re: Мне звонит сотрудник банка или полиции и говорит, что на...
Отправлено: 13.01.24 - 19:33
#9
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Цитата:
111:
А так по говору и непонятно, как можно национальность узнать. Это невозможно. "- Я тэбе званю" , это значит аварец, чеченец, агулец, абхазец, кабардин, черкес, адыгец, азербайджан, мамзет, каратинец,армян, курд, ингуш, даргинец и еще сотня народов, включая самих русских с их акцентом. Еще раз, это невозможно.


Экий Вы батенька сумневающийся, всё ставящий под сомнение. Да действительно, по говору можно определить. Служили у меня во взводе два товарища оттуда. Друзей "бандеровцев" много было, пропали все куда-то в последнее время. Но пропали еще до СВО.
Я и не сразу понял, что это с Украины, говор показался знакомым. А когда преффикс пробил - пазл сложился. По Союзу поездил много, и поверьте на слово, русские не везде говорят одинаково. А украинцы, особенно южные, если с ними плотно общаться, говорят иначе чем русские. Да что говорить, вы можете шымкентских отличить от костанайских? А это одна страна. Говор у украинцев с юга мягкий, кажется женственным. Трудно объяснить я не логопед. Нужна практика общения, тогда можно увидеть различия.
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olegggon
§ olegggon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.07.11
Сообщений:
1383
Мне звонит сотрудник банка или полиции и говорит, что на меня пытаются оформить кредит. Что делать?
Отправлено: 13.01.24 - 21:32
#10
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Цитата:
mks2703:
Звонили мне мошенники с Украины и Прибалтики.

Мне вчера тоже позвонили , по говору я понял, что с Украины. Сказали, что мой номер Билайна заканчивается, типа истекает, протухает и все в таком роде в общем. Послал подальше сразу же, вот дебилы, как номер может протухнуть?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35016
Мне звонит сотрудник банка или полиции и говорит, что на меня пытаются оформить кредит. Что делать?
Отправлено: 13.01.24 - 22:37
#11
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Цитата:
mks2703:
Да действительно, по говору можно определить.

Ну где то есть доказательства, что можно определить, научные?
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m
§ mks2703
(Пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
30
Re: Мне звонит сотрудник банка или полиции и говорит, что на...
Отправлено: 14.01.24 - 10:32
#12
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Цитата:
111:
Ну где то есть доказательства, что можно определить, научные?


И доказательства есть и суслик есть ...погуглите, может и найдете...на блюдечке никто разносить не будет
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