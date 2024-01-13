Отправлено: - 11:44

ACROS:

Вопрос к автору: - почему действия китайских властей по родному языку у русскоязычных вызывает восторг, а если казахские власти поднимают этот вопрос, то у тех же местных русскоязычных вызывает крик и реакцию в России: "...ущемление русскоязычных, по нац.признаку и подобное...." ???

Цитата:Потому что исторически так сложилось. Нельзя эти два события рассматривать вне контекста.