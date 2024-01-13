Александр ОЛЕЙНИК: Что же тянет нас назад? Размышления на пустом месте
Отправлено: 13.01.24 - 10:33
В начале января президент РК Касым-Жомарт ТОКАЕВ дал обширное интервью газете Egemen Qazaqstan. Хорошее интервью, читаешь, не нарадуешься. Лозунги! Один краше другого, хоть сейчас на цитаты расхватывай. Читать новость
как он может бороться с коррупционерами если сам им дал зеленый свет и индульгенцию. Заявил, что чиновник не может быть привлечен к ответственности за получение взятки если он это сделал без злого умысла. На весь мир эта цитата разнеслась.
Цитата://пока мы не начнем называть вещи своими именами//
Автор,как бы критикует Токаева за - недоговоренность, двухсмыслие и половинчатость, но в тоже время сам это ДЕМОНСТРИРУЕТ: -
Навскидку: - 1) почему это МЫ - на это есть государство в лице Президента и его спецслужбы. 2) почему в будущем и снова ждать 30 лет ФИИР и вхождения в 30-ку - имя его конкретно - назарбаевщина ( рыба ГНИЁТ с головы) 3) у НАС всё выходит, вот выйдет ли у Токаева ???
Цитата://Проверяется знание математики, логики и китайского языка,//
Вопрос к автору: - почему действия китайских властей по родному языку у русскоязычных вызывает восторг, а если казахские власти поднимают этот вопрос, то у тех же местных русскоязычных вызывает крик и реакцию в России: "...ущемление русскоязычных, по нац.признаку и подобное...." ???
ACROS: Вопрос к автору: - почему действия китайских властей по родному языку у русскоязычных вызывает восторг, а если казахские власти поднимают этот вопрос, то у тех же местных русскоязычных вызывает крик и реакцию в России: "...ущемление русскоязычных, по нац.признаку и подобное...." ???
Потому что исторически так сложилось. Нельзя эти два события рассматривать вне контекста.
ложного патриотизма и безудержного бахвальства Я бы рекомендовал депутатам принять закон о лизоблюдстве, именно они позволили своими выражениями про нурсиЯние солнцеликому вытирать ноги об законы и считать себя единственным и неповторимым.
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