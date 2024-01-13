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≡  Александр ОЛЕЙНИК: Что же тянет нас назад? Размышления на пустом месте
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48368
Александр ОЛЕЙНИК: Что же тянет нас назад? Размышления на пустом месте
Отправлено: 13.01.24 - 10:33
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В начале января президент РК Касым-Жомарт ТОКАЕВ дал обширное интервью газете Egemen Qazaqstan. Хорошее интервью, читаешь, не нарадуешься. Лозунги! Один краше другого, хоть сейчас на цитаты расхватывай.
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
410
Re: Александр ОЛЕЙНИК: Что же тянет нас назад? Размышления на...
Отправлено: 13.01.24 - 10:33
#1
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Цитата:
«от подражательства в культуре, ложного патриотизма и безудержного бахвальства», «избавляться от всего, что тянет страну назад» и «смотреть только вперед».

Источник:

ай! не проканает. в пустоту опять слова.
назарбаев за свое президентство не раз и не два призывал "давайте начнём работать!!!", так и не начали
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
537
Re: Александр ОЛЕЙНИК: Что же тянет нас назад? Размышления на...
Отправлено: 13.01.24 - 10:52
#2
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как он может бороться с коррупционерами если сам им дал зеленый свет и индульгенцию. Заявил, что чиновник не может быть привлечен к ответственности за получение взятки если он это сделал без злого умысла. На весь мир эта цитата разнеслась.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5507
Re: Александр ОЛЕЙНИК: Что же тянет нас назад? Размышления на...
Отправлено: 13.01.24 - 11:34
#3
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Цитата://пока мы не начнем называть вещи своими именами//


Автор,как бы критикует Токаева за - недоговоренность, двухсмыслие и половинчатость, но в тоже время сам это ДЕМОНСТРИРУЕТ: -

Навскидку: - 1) почему это МЫ - на это есть государство в лице Президента и его спецслужбы.
2) почему в будущем и снова ждать 30 лет ФИИР и вхождения в 30-ку - имя его конкретно - назарбаевщина ( рыба ГНИЁТ с головы)
3) у НАС всё выходит, вот выйдет ли у Токаева ???

Цитата://Проверяется знание математики, логики и китайского языка,//

Вопрос к автору: - почему действия китайских властей по родному языку у русскоязычных вызывает восторг, а если казахские власти поднимают этот вопрос, то у тех же местных русскоязычных вызывает крик и реакцию в России: "...ущемление русскоязычных, по нац.признаку и подобное...." ???
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21432
Александр ОЛЕЙНИК: Что же тянет нас назад? Размышления на пустом месте
Отправлено: 13.01.24 - 11:44
#4
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Цитата:
ACROS:
Вопрос к автору: - почему действия китайских властей по родному языку у русскоязычных вызывает восторг, а если казахские власти поднимают этот вопрос, то у тех же местных русскоязычных вызывает крик и реакцию в России: "...ущемление русскоязычных, по нац.признаку и подобное...." ???

Потому что исторически так сложилось. Нельзя эти два события рассматривать вне контекста.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3917
Re: Александр ОЛЕЙНИК: Что же тянет нас назад? Размышления на...
Отправлено: 13.01.24 - 11:53
#5
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Цитата:
maxsaf:
Потому что исторически так сложилось.

Бух!
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21432
Re: Александр ОЛЕЙНИК: Что же тянет нас назад? Размышления на...
Отправлено: 13.01.24 - 11:54
#6
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Цитата:
«В отношении Китая у нас не должно быть страхов», - сказал президент. Да вроде пока и не страшно.
видимо президент что-то знает, поэтому и успокаивает заранее, а вы даже испугаться ещё не успели :lol: наверное казахский язык сразу с кириллицы на иероглифы переведут :lol:
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
3307
Re: Александр ОЛЕЙНИК: Что же тянет нас назад? Размышления на...
Отправлено: 13.01.24 - 12:42
#7
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6590
Re: Александр ОЛЕЙНИК: Что же тянет нас назад? Размышления на...
Отправлено: 13.01.24 - 13:57
#8
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ложного патриотизма и безудержного бахвальства
Я бы рекомендовал депутатам принять закон о лизоблюдстве, именно они позволили своими выражениями про нурсиЯние солнцеликому вытирать ноги об законы и считать себя единственным и неповторимым.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1101
Re: Александр ОЛЕЙНИК: Что же тянет нас назад? Размышления на...
Отправлено: 13.01.24 - 17:18
#9
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Цитата:
ACROS:
почему

По Конституции.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5507
Александр ОЛЕЙНИК: Что же тянет нас назад? Размышления на пустом месте
Отправлено: 14.01.24 - 03:07
#10
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Цитата:
Skeptic:
По Конституции.


Ну конечно- особенно после введения ОФИЦИАЛЬНОГО запрета на изучение русского языка,аж со второго класса.
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