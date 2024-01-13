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Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 14592
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.01.24 - 23:27
Цитата:
шо за бред?)
от кого но от тебя акрос я не ожидал скатывания в националистическое обоюдное гавканье с "величайшей нацией на земле которая всем все построила")))
кому вы что доказываете? перед кем бисер метаете? перед таноми? которая истории толком не знает
перед канадцем любящим россию из далека? или алексом этого вообще можно просто заходить пинать и выходить, он все ровно бесполезный)
не скатывайтесь в националистический срач они только этого и ждут))
вы им слово а они истерику что их казахо-бандеровцы опять унижают
хихикайте над ними просто и всё
ACROS:
безымянные казахские воины наголово разбивали русские войска - это факт. За триста лет ИГО - не осталось чистокровных русских- все русские - это раскосоглазые - в каждом русском -частица степного казаха, а не наоборот
безымянные казахские воины наголово разбивали русские войска - это факт. За триста лет ИГО - не осталось чистокровных русских- все русские - это раскосоглазые - в каждом русском -частица степного казаха, а не наоборот
шо за бред?)
от кого но от тебя акрос я не ожидал скатывания в националистическое обоюдное гавканье с "величайшей нацией на земле которая всем все построила")))
кому вы что доказываете? перед кем бисер метаете? перед таноми? которая истории толком не знает
перед канадцем любящим россию из далека? или алексом этого вообще можно просто заходить пинать и выходить, он все ровно бесполезный)
не скатывайтесь в националистический срач они только этого и ждут))
вы им слово а они истерику что их казахо-бандеровцы опять унижают
хихикайте над ними просто и всё
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 35016
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.01.24 - 23:29
Цитата:
Хм..
Хорошо сказано!
abaika95:
кому вы что доказываете? перед кем бисер метаете? перед таноми? которая истории толком не знает перед канадцем любящим россию из далека? или алексом этого вообще можно просто заходить пинать и выходить, он все ровно бесполезный)
кому вы что доказываете? перед кем бисер метаете? перед таноми? которая истории толком не знает перед канадцем любящим россию из далека? или алексом этого вообще можно просто заходить пинать и выходить, он все ровно бесполезный)
Хм..
Хорошо сказано!
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 5506
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.01.24 - 23:31
Цитата:
Алекс - ей Богу, почему вы такой - прямо ЗЛОСТЬ, НЕНАВИСТЬ у вас ко ВСЕМ, даже к своим - и к Таноми и к Максу и прочим - это заметно явно.
Ну нет у вас -ни логики, ни знании, ни эрудиции- так - одно Якание и тявкание.
Вы или: - по жизни обижены или явный НЕУДАЧНИК.
Человек состоявшийся - он благодарен ВСЕМ; от него энергия, сияние - незаметно всем передаётся.
alex_60:
На форуме - пустышка на ровном месте.
На форуме - пустышка на ровном месте.
Алекс - ей Богу, почему вы такой - прямо ЗЛОСТЬ, НЕНАВИСТЬ у вас ко ВСЕМ, даже к своим - и к Таноми и к Максу и прочим - это заметно явно.
Ну нет у вас -ни логики, ни знании, ни эрудиции- так - одно Якание и тявкание.
Вы или: - по жизни обижены или явный НЕУДАЧНИК.
Человек состоявшийся - он благодарен ВСЕМ; от него энергия, сияние - незаметно всем передаётся.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 14592
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.01.24 - 23:33
макс натолкнул вот давече на интересную тему
изучения непотизма по нашему кумавства (саке-баке) в западных странах
ужос же ну ужос
и эти белые люди еще нас азиатов учат бороться с коррупцией и с непотизмом во властных структурах?
во Франции вновь назначенный министр образования это любовник действующего премьер министра
точнее не любовник а парень
сожитель
гражданский супруг
они два супруга если что)
и макс мне еще с пеной у рта доказывал что у них там ДОСТОЙНЫХ только берут
ну-ну))
изучения непотизма по нашему кумавства (саке-баке) в западных странах
ужос же ну ужос
и эти белые люди еще нас азиатов учат бороться с коррупцией и с непотизмом во властных структурах?
во Франции вновь назначенный министр образования это любовник действующего премьер министра
точнее не любовник а парень
сожитель
гражданский супруг
они два супруга если что)
и макс мне еще с пеной у рта доказывал что у них там ДОСТОЙНЫХ только берут
ну-ну))
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 35016
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.01.24 - 23:34
Цитата:
Меня знает уже как лет 25 по бизнесу.
И использует это..
ACROS:
Вы или:
Вы или:
Меня знает уже как лет 25 по бизнесу.
И использует это..
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 5506
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.01.24 - 23:34
Ушёл легенда немецкого и мирового футбола: - "железный" кайзер -Франц Бакенбауэр.
Пеле, Марадона, Бакенбауэр - какие люди, какие игроки - целая эпоха.
Пеле, Марадона, Бакенбауэр - какие люди, какие игроки - целая эпоха.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 14592
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.01.24 - 23:40
особенно люблю исторические споры на форуме)
люди которые ни какого ментального-культурного-и уже даже языкового отношения не имеющие ни к золотой орде, ни к киевской руси, ни к российской империи и уже даже к ссср, сидят в квартирах построенных по французскому проекту массового жилья, в одежде разработанной французскими и американскими дизайнерами, пошитой в турции или китае, через телефоны или компьютеры разработанными американскими и китайскими инженерами через интернет придуманный американскими военными на современном русском языке придуманным ленинградскими филологами еврейского происхождения спорят у кого история богаче и чей хан круче а чей барин больше крепостных продал)))
люди которые ни какого ментального-культурного-и уже даже языкового отношения не имеющие ни к золотой орде, ни к киевской руси, ни к российской империи и уже даже к ссср, сидят в квартирах построенных по французскому проекту массового жилья, в одежде разработанной французскими и американскими дизайнерами, пошитой в турции или китае, через телефоны или компьютеры разработанными американскими и китайскими инженерами через интернет придуманный американскими военными на современном русском языке придуманным ленинградскими филологами еврейского происхождения спорят у кого история богаче и чей хан круче а чей барин больше крепостных продал)))
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.01.24 - 00:13
Цитата:
За гомофобию с вас ещё заморский владыка спросит
abaika95:
назначенный министр образования
назначенный министр образования
За гомофобию с вас ещё заморский владыка спросит
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.01.24 - 00:17
Цитата:
Особенно среди ночи, когда поднимают по тревоге
abaika95:
особенно люблю исторические споры на форуме)
особенно люблю исторические споры на форуме)
Особенно среди ночи, когда поднимают по тревоге
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