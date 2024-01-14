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≡ С конфискацией украшений бренда Pandora - Прения по делу дроппера прошли в суде Костаная
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48368
С конфискацией украшений бренда Pandora - Прения по делу дроппера прошли в суде Костаная
Отправлено: 14.01.24 - 00:04
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- Подсудимая совершила тяжкие преступления по 6-ти эпизодам. Отягчающее обстоятельство - что все они были пенсионеры. А смягчающее - что подсудимая полностью признала вину и раскаялась, - сообщил в прениях государственный обвинитель Даурен ДЕРБИСОВ.
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Артем Марусич
§ Артем Марусич
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
27.04.18
Сообщений:
566
Re: С конфискацией украшений бренда Pandora - Прения по делу...
Отправлено: 14.01.24 - 00:04
#1
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Вот так дело. С одной стороны, ненасильственное преступление, казалось бы, о каком лишении свободы может идти речь? А с другой стороны, как подобные действия отразились на пенсионерах? С другой стороны, пенсионеры переживали о деньгах, а подсудимая о сроке. Хорошо, что я не судья.
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