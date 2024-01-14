Re: С конфискацией украшений бренда Pandora - Прения по делу...

Отправлено: - 00:04

Вот так дело. С одной стороны, ненасильственное преступление, казалось бы, о каком лишении свободы может идти речь? А с другой стороны, как подобные действия отразились на пенсионерах? С другой стороны, пенсионеры переживали о деньгах, а подсудимая о сроке. Хорошо, что я не судья.