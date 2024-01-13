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ACROS:

безымянные казахские воины наголово разбивали русские войска - это факт. За триста лет ИГО - не осталось чистокровных русских- все русские - это раскосоглазые - в каждом русском -частица степного казаха, а не наоборот

Цитата:шо за бред?)от кого но от тебя акрос я не ожидал скатывания в националистическое обоюдное гавканье с "величайшей нацией на земле которая всем все построила")))кому вы что доказываете? перед кем бисер метаете? перед таноми? которая истории толком не знаетперед канадцем любящим россию из далека? или алексом этого вообще можно просто заходить пинать и выходить, он все ровно бесполезный)не скатывайтесь в националистический срач они только этого и ждут))вы им слово а они истерику что их казахо-бандеровцы опять унижаютхихикайте над ними просто и всё