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А так по говору и непонятно, как можно национальность узнать. Это невозможно. "- Я тэбе званю" , это значит аварец, чеченец, агулец, абхазец, кабардин, черкес, адыгец, азербайджан, мамзет, каратинец,армян, курд, ингуш, даргинец и еще сотня народов, включая самих русских с их акцентом. Еще раз, это невозможно.

Цитата:Экий Вы батенька сумневающийся, всё ставящий под сомнение. Да действительно, по говору можно определить. Служили у меня во взводе два товарища оттуда. Друзей "бандеровцев" много было, пропали все куда-то в последнее время. Но пропали еще до СВО.Я и не сразу понял, что это с Украины, говор показался знакомым. А когда преффикс пробил - пазл сложился. По Союзу поездил много, и поверьте на слово, русские не везде говорят одинаково. А украинцы, особенно южные, если с ними плотно общаться, говорят иначе чем русские. Да что говорить, вы можете шымкентских отличить от костанайских? А это одна страна. Говор у украинцев с юга мягкий, кажется женственным. Трудно объяснить я не логопед. Нужна практика общения, тогда можно увидеть различия.