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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3914
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.01.24 - 14:10
#15256
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Хотя... с Вами интересно спорить. Вы знаете кто такой Гоголь и чем А. Толстой отличается от Льва
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34999
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.01.24 - 14:14
#15257
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Цитата:
saba:
Вами интересно спорить. Вы знаете кто такой Гоголь и чем А. Толстой отличается от Льва

Ты хочешь в новогоднюю ночь спорить?
Я нет.
Зачем?
Про шляхтича уже говорил.
А этот отличается от льва, только тем, что тот человек, а другой хищное животное..
Только и всего..
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
19637
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.01.24 - 14:16
#15258
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Цитата:
таноми52:
Первый форумчанин, с которым я начала конфликтовать, был Алекс,


для меня это великая честь.
только тогда это называлось по другому,
а вы это сразу не поняли,
начали на меня кляузы писать, что я пишу много во флуде.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34999
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.01.24 - 14:17
#15259
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Ладно, надо в Рудный в такой буран, пожелайте мне хорошей дороги от всего сердца, как и я вам желаю хорошо провести этот старый год, в семейном кругу, с семейными традициями.
Счастья и мира вам всем!
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34999
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.01.24 - 14:19
#15260
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Цитата:
alex_60:
таноми52: Первый форумчанин, с которым я начала конфликтовать, был Алекс, для меня это великая честь. только тогда это называлось по другому, а вы это сразу не поняли, начали на меня кляузы писать, что я пишу много во

Вы что там, записи ведете все эти 15 лет, кто о чем?
Во делать нечего..
Записывать кто и когда кого обидел..
Странные люди..
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2883
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.01.24 - 14:49
#15261
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Мороз и солнце, день чудесный!!!

[Исправлено: Эл-починно, 13.01.2024 - 14:53]
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
19637
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.01.24 - 14:58
#15262
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Цитата:
таноми52:
Не состою я в никаких корпорациях с Алексом.


"Шеф! Все пропало! Шеф! Все пропало!"(с)
явки провалены.
Вы уже записаны в ОПГ.
сетевым аналитиком.

[Исправлено: alex_60, 13.01.2024 - 14:59]
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
19637
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.01.24 - 15:00
#15263
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Цитата:
Эл-починно:
Мороз и солнце, день чудесный!!!


да , погода сегодня просто чудесная.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
19637
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.01.24 - 15:07
#15264
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Цитата:
Эл-починно:
Мороз и солнце, день чудесный!!!


первый вариант текста мне больше понравился.
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3739
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.01.24 - 17:17
#15265
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Цитата:
saba:
таноми52: Чингизид.

Можно очень долго спорить


Зачем спорить?
Факты, пожалуйста!
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3914
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.01.24 - 17:21
#15266
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Цитата:
таноми52:
Факты, пожалуйста!

Пожалуйста, были чингизиды,они и до сих пор есть,род торе , но увы
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3914
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.01.24 - 17:26
#15267
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Уж простите, историк, Понимаете ли, иногда на автомате вылетает!
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3914
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.01.24 - 17:32
#15268
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Цитата:
ACROS:
с волками жить-

Это не ответ, Акросу так удобнее и нам тоже. Среднековые методы управления, байство ,это когда нибудь плохо кончится. Ничего такого Акрос, увы так бывает!
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9352
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.01.24 - 18:01
#15269
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Цитата:
111:
, сколько моя меня не трясла.. Перепил блин..

-----------Чудесная жена ---и снег чистит , и сумки таскает .Всё сама да сама , пока её фоткают !
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3914
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.01.24 - 19:15
#15270
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Максаф,Вы у нас специалист по СМИ. Смотрел по ютубу, что там случилось с журналстской Пановой? Почему русскоязычные депутаты так возбудились?
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