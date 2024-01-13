Отправлено: - 14:14

saba:

Вами интересно спорить. Вы знаете кто такой Гоголь и чем А. Толстой отличается от Льва

Цитата:Ты хочешь в новогоднюю ночь спорить?Я нет.Зачем?Про шляхтича уже говорил.А этот отличается от льва, только тем, что тот человек, а другой хищное животное..Только и всего..