Отправлено: - 12:39

Гога:

Хорошо у нас нет таких проблем

Цитата:Ну в Эфиопии тоже нет.И что, это говорит о том, что там лучше для нас?Только потому, что не надо снег убирать, ставить снеговиков и отмечать Новые Старые года со снегурками?Сомневаюсь что то..