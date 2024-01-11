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А снег идет, а снег идет... - В Костанае осадкам пока противопоставляют только авралы на ограниченной территории
А снег идет, а снег идет... - В Костанае осадкам пока противопоставляют только авралы на ограниченной территории
N
Я робот(Пользователи)
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- 20.12.07
- Сообщений:
- 48366
А снег идет, а снег идет... - В Костанае осадкам пока противопоставляют только авралы на ограниченной территории
Отправлено: 11.01.24 - 16:25
Обещали систему. Относительно новую. Связывали ее с массовыми посадками вдоль улиц кустарника и деревьев. Чтобы их сохранить, аким областного центра осенью давал поручение подготовиться к максимально аккуратной очистке улиц от снега. Дескать, нельзя будет его с проезжей части вываливать на обочины до лучших времен, надо грести к центру и сразу вывозить. На деле - все с точностью до наоборот. А насчет «сразу вывозить» - глобальная утопия везде.
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А снег идет, а снег идет... - В Костанае осадкам пока противопоставляют только авралы на ограниченной территории
Отправлено: 11.01.24 - 22:01
Цитата:
Ой, ладно про даты то..
Сегодня она летняя, завтра зимняя и лет десять назад.
Гога:
смотри даты .
смотри даты .
Ой, ладно про даты то..
Сегодня она летняя, завтра зимняя и лет десять назад.
Re: А снег идет, а снег идет... - В Костанае осадкам пока...
Отправлено: 11.01.24 - 22:09
А снег идет, а снег идет... - В Костанае осадкам пока противопоставляют только авралы на ограниченной территории
Отправлено: 11.01.24 - 22:12
А снег идет, а снег идет... - В Костанае осадкам пока противопоставляют только авралы на ограниченной территории
Отправлено: 11.01.24 - 22:18
Re: А снег идет, а снег идет... - В Костанае осадкам пока...
Отправлено: 11.01.24 - 22:36
-------Хорошо у нас нет таких проблем . Тут даже почти нет снегоуборочной техники . После снега 2-4 дня никто не ездит , а потом снег расстает , и проблемы нет
А снег идет, а снег идет... - В Костанае осадкам пока противопоставляют только авралы на ограниченной территории
Отправлено: 12.01.24 - 12:39
Цитата:
Ну в Эфиопии тоже нет.
И что, это говорит о том, что там лучше для нас?
Только потому, что не надо снег убирать, ставить снеговиков и отмечать Новые Старые года со снегурками?
Сомневаюсь что то..
Гога:
Хорошо у нас нет таких проблем
Хорошо у нас нет таких проблем
Ну в Эфиопии тоже нет.
И что, это говорит о том, что там лучше для нас?
Только потому, что не надо снег убирать, ставить снеговиков и отмечать Новые Старые года со снегурками?
Сомневаюсь что то..
А снег идет, а снег идет... - В Костанае осадкам пока противопоставляют только авралы на ограниченной территории
Отправлено: 12.01.24 - 12:41
Комментарий удален модератором.
Re: А снег идет, а снег идет... - В Костанае осадкам пока...
Отправлено: 12.01.24 - 12:45
Комментарий удален модератором.
Re: А снег идет, а снег идет... - В Костанае осадкам пока...
Отправлено: 12.01.24 - 12:48
И там хорошо и там неплохо. Будет ужас если Акрос выставит фотографию. У БК странные архитекторы, квартиры хорошие, но то что вокруг квартир ужасно
А снег идет, а снег идет... - В Костанае осадкам пока противопоставляют только авралы на ограниченной территории
Отправлено: 12.01.24 - 12:49
Комментарий удален модератором.
Re: А снег идет, а снег идет... - В Костанае осадкам пока...
Отправлено: 12.01.24 - 21:14
Комментарий удален модератором.
А снег идет, а снег идет... - В Костанае осадкам пока противопоставляют только авралы на ограниченной территории
Отправлено: 13.01.24 - 07:40
Блин, а я не думал, что мои пьяные бредни кого то интересуют!
Re: А снег идет, а снег идет... - В Костанае осадкам пока...
Отправлено: 13.01.24 - 17:46
-------вот и у нас снег
Re: А снег идет, а снег идет... - В Костанае осадкам пока...
Отправлено: 13.01.24 - 17:49
-----------Никто никуда не едет , потому что дороги не чистят . Может только перед местным акиматом ?
Re: А снег идет, а снег идет... - В Костанае осадкам пока...
Отправлено: 13.01.24 - 17:51
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