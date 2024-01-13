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Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.01.24 - 14:10
Хотя... с Вами интересно спорить. Вы знаете кто такой Гоголь и чем А. Толстой отличается от Льва
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.01.24 - 14:14
Цитата:
Ты хочешь в новогоднюю ночь спорить?
Я нет.
Зачем?
Про шляхтича уже говорил.
А этот отличается от льва, только тем, что тот человек, а другой хищное животное..
Только и всего..
saba:
Вами интересно спорить. Вы знаете кто такой Гоголь и чем А. Толстой отличается от Льва
Вами интересно спорить. Вы знаете кто такой Гоголь и чем А. Толстой отличается от Льва
Ты хочешь в новогоднюю ночь спорить?
Я нет.
Зачем?
Про шляхтича уже говорил.
А этот отличается от льва, только тем, что тот человек, а другой хищное животное..
Только и всего..
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.01.24 - 14:16
Цитата:
для меня это великая честь.
только тогда это называлось по другому,
а вы это сразу не поняли,
начали на меня кляузы писать, что я пишу много во флуде.
таноми52:
Первый форумчанин, с которым я начала конфликтовать, был Алекс,
Первый форумчанин, с которым я начала конфликтовать, был Алекс,
для меня это великая честь.
только тогда это называлось по другому,
а вы это сразу не поняли,
начали на меня кляузы писать, что я пишу много во флуде.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.01.24 - 14:17
Ладно, надо в Рудный в такой буран, пожелайте мне хорошей дороги от всего сердца, как и я вам желаю хорошо провести этот старый год, в семейном кругу, с семейными традициями.
Счастья и мира вам всем!
Счастья и мира вам всем!
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.01.24 - 14:19
Цитата:
Вы что там, записи ведете все эти 15 лет, кто о чем?
Во делать нечего..
Записывать кто и когда кого обидел..
Странные люди..
alex_60:
таноми52: Первый форумчанин, с которым я начала конфликтовать, был Алекс, для меня это великая честь. только тогда это называлось по другому, а вы это сразу не поняли, начали на меня кляузы писать, что я пишу много во
таноми52: Первый форумчанин, с которым я начала конфликтовать, был Алекс, для меня это великая честь. только тогда это называлось по другому, а вы это сразу не поняли, начали на меня кляузы писать, что я пишу много во
Вы что там, записи ведете все эти 15 лет, кто о чем?
Во делать нечего..
Записывать кто и когда кого обидел..
Странные люди..
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 10.06.22
- Сообщений:
- 2883
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.01.24 - 14:49
Мороз и солнце, день чудесный!!!
[Исправлено: Эл-починно, 13.01.2024 - 14:53]
[Исправлено: Эл-починно, 13.01.2024 - 14:53]
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.01.24 - 14:58
Цитата:
"Шеф! Все пропало! Шеф! Все пропало!"(с)
явки провалены.
Вы уже записаны в ОПГ.
сетевым аналитиком.
[Исправлено: alex_60, 13.01.2024 - 14:59]
таноми52:
Не состою я в никаких корпорациях с Алексом.
Не состою я в никаких корпорациях с Алексом.
"Шеф! Все пропало! Шеф! Все пропало!"(с)
явки провалены.
Вы уже записаны в ОПГ.
сетевым аналитиком.
[Исправлено: alex_60, 13.01.2024 - 14:59]
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.01.24 - 15:00
Цитата:
да , погода сегодня просто чудесная.
Эл-починно:
Мороз и солнце, день чудесный!!!
Мороз и солнце, день чудесный!!!
да , погода сегодня просто чудесная.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.01.24 - 15:07
Цитата:
первый вариант текста мне больше понравился.
Эл-починно:
Мороз и солнце, день чудесный!!!
Мороз и солнце, день чудесный!!!
первый вариант текста мне больше понравился.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.02.17
- Сообщений:
- 3739
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.01.24 - 17:17
Цитата:
Зачем спорить?
Факты, пожалуйста!
saba:
таноми52: Чингизид.
Можно очень долго спорить
таноми52: Чингизид.
Можно очень долго спорить
Зачем спорить?
Факты, пожалуйста!
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.01.24 - 17:21
Цитата:
Пожалуйста, были чингизиды,они и до сих пор есть,род торе , но увы
таноми52:
Факты, пожалуйста!
Факты, пожалуйста!
Пожалуйста, были чингизиды,они и до сих пор есть,род торе , но увы
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.01.24 - 17:26
Уж простите, историк, Понимаете ли, иногда на автомате вылетает!
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.01.24 - 17:32
Цитата:
Это не ответ, Акросу так удобнее и нам тоже. Среднековые методы управления, байство ,это когда нибудь плохо кончится. Ничего такого Акрос, увы так бывает!
ACROS:
с волками жить-
с волками жить-
Это не ответ, Акросу так удобнее и нам тоже. Среднековые методы управления, байство ,это когда нибудь плохо кончится. Ничего такого Акрос, увы так бывает!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
- Регистрация:
- 06.07.18
- Сообщений:
- 9352
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.01.24 - 18:01
Цитата:
-----------Чудесная жена ---и снег чистит , и сумки таскает .Всё сама да сама , пока её фоткают !
111:
, сколько моя меня не трясла.. Перепил блин..
, сколько моя меня не трясла.. Перепил блин..
-----------Чудесная жена ---и снег чистит , и сумки таскает .Всё сама да сама , пока её фоткают !
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.01.24 - 19:15
Максаф,Вы у нас специалист по СМИ. Смотрел по ютубу, что там случилось с журналстской Пановой? Почему русскоязычные депутаты так возбудились?
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