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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5501
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.01.24 - 12:47
#15241
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Цитата:
maxsaf:
Вы хотите правосудия по отношению ко всем нарушителям, кроме вас, так что-ли?))


Пока я буду ждать когда у нас в стране наступит - ЗАКОНИЕ и БЕЗКОРРУПЦИЯ - машина сгниёт и я уйду в лучший мир.
Мы НЕ ПРИВЫКЛИ ждать милости у природы.
Или: - с волками жить- по волчьи выть.
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3909
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.01.24 - 12:49
#15242
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Цитата:
таноми52:
Теперь Вы докажите её предвзятость И что это не Ваши домыслы

Ничего не понял, объясните пожалуйста
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3909
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.01.24 - 12:52
#15243
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Пока я живу , уж простите ни один враг не перейдёт границы моей Родины. И поэтому я всегда буду поддерживать Украину. Россия на сегодня это агрессор и скажите , что это не так
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3737
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.01.24 - 12:54
#15244
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Цитата:
saba:
Ничего не понял, объясните пожалуйста



Это не к Вам. Акрос знает: он считает, что ОК потворствовала "z-патриотам" и гнобила "русофобов"
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3909
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.01.24 - 12:55
#15245
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Если такая ситуация наступит, абсолютно без разницы, что скажет 111, Акрос или Алекс
Профайл
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2883
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.01.24 - 12:56
#15246
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Цитата:
saba:
Россия на сегодня это агрессор и скажите , что это не так

Это не так.
Цитата:
saba:
Пока я живу , уж простите ни один враг не перейдёт границы моей Родины.

Он уже внутри страны.
Профайл
таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3737
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.01.24 - 13:04
#15247
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Цитата:
saba:
Тохтамыш


Чингизид.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34999
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.01.24 - 14:01
#15248
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Цитата:
таноми52:
111-й из флуда

Цитата:
таноми52:
Бесит, что 112-й регуля

Граждане патриоты, у вас что, семей нет своих, на праздник то?
Ну детишек там можно прогулять, мужу стол накрыть или с женой провести волшебную ночь, обсудить какие то семейные проблемы за тот год, с чем входим, с чем выходим, а вы все праздники все эти 17 лет только и делаете, что обсуждаете опять меня.
Мне это конечно приятно, но как то вот становится не смешно уже с вам, а немножечко даже жаль что ли..
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
19637
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.01.24 - 14:05
#15249
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Цитата:
Эл-починно:
Шайтан-Батыр!


а почему памятника нет перед акиматом?
чтобы выше акимата был.
с указающей рукой...
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3909
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.01.24 - 14:05
#15250
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Цитата:
таноми52:
Чингизид.

Можно очень долго спорить
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2883
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.01.24 - 14:05
#15251
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Цитата:
111:
мужу стол накрыть или с женой провести волшебную ночь,

акая ночь, день на дворе! :lol: Цитата:
111:
все эти 17 лет только и делаете, что обсуждаете опять меня.

Какое высокомерие и не правда (просто ложь) никому ты тут не нужен, смирись уже. :lol: 8-)
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34999
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.01.24 - 14:06
#15252
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Сегодня кстати у нас не получилась волшебная ночь, сколько моя меня не трясла..
Перепил блин..
Вот что надо вспоминать, а не гонять какую то месть и ненависть каждый праздник все эти 17 лет против каких то чужих людей, с которыми вам как говорится не пить за брудершафт, показывая как вы слабы и сильно уязвимы..
Улыбнитесь наконец, будьте немного проще, повзрослейте что ли, и жизнь ваша покажется не такой уж стремной что ли..
Хотя бы в праздники..
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3909
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.01.24 - 14:07
#15253
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Цитата:
111:
Ну детишек там можно прогулять, мужу стол накрыть или с женой

Вы же сами это и провоцируете
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34999
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.01.24 - 14:09
#15254
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Цитата:
Эл-починно:
акая ночь, день на дворе!

Сегодня новогодняя ночь.
Сегодня.
Ты даже от злости не знаешь о чем речь.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34999
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.01.24 - 14:10
#15255
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Цитата:
saba:
Вы же сами это и провоцируете

Где я сегодня кого то спровоцировал?
А вчера?
Кого лично я задел?
А позавчера?
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