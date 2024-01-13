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Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 5501
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.01.24 - 12:47
Цитата:
Пока я буду ждать когда у нас в стране наступит - ЗАКОНИЕ и БЕЗКОРРУПЦИЯ - машина сгниёт и я уйду в лучший мир.
Мы НЕ ПРИВЫКЛИ ждать милости у природы.
Или: - с волками жить- по волчьи выть.
maxsaf:
Вы хотите правосудия по отношению ко всем нарушителям, кроме вас, так что-ли?))
Вы хотите правосудия по отношению ко всем нарушителям, кроме вас, так что-ли?))
Пока я буду ждать когда у нас в стране наступит - ЗАКОНИЕ и БЕЗКОРРУПЦИЯ - машина сгниёт и я уйду в лучший мир.
Мы НЕ ПРИВЫКЛИ ждать милости у природы.
Или: - с волками жить- по волчьи выть.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.01.24 - 12:49
Цитата:
Ничего не понял, объясните пожалуйста
таноми52:
Теперь Вы докажите её предвзятость И что это не Ваши домыслы
Теперь Вы докажите её предвзятость И что это не Ваши домыслы
Ничего не понял, объясните пожалуйста
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.01.24 - 12:52
Пока я живу , уж простите ни один враг не перейдёт границы моей Родины. И поэтому я всегда буду поддерживать Украину. Россия на сегодня это агрессор и скажите , что это не так
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.01.24 - 12:54
Цитата:
Это не к Вам. Акрос знает: он считает, что ОК потворствовала "z-патриотам" и гнобила "русофобов"
saba:
Ничего не понял, объясните пожалуйста
Ничего не понял, объясните пожалуйста
Это не к Вам. Акрос знает: он считает, что ОК потворствовала "z-патриотам" и гнобила "русофобов"
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.01.24 - 12:55
Если такая ситуация наступит, абсолютно без разницы, что скажет 111, Акрос или Алекс
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.01.24 - 12:56
Цитата:
Это не так.
Цитата:
Он уже внутри страны.
saba:
Россия на сегодня это агрессор и скажите , что это не так
Россия на сегодня это агрессор и скажите , что это не так
Это не так.
Цитата:
saba:
Пока я живу , уж простите ни один враг не перейдёт границы моей Родины.
Пока я живу , уж простите ни один враг не перейдёт границы моей Родины.
Он уже внутри страны.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.01.24 - 13:04
Цитата:
Чингизид.
saba:
Тохтамыш
Тохтамыш
Чингизид.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.01.24 - 14:01
Цитата:
Цитата:
Граждане патриоты, у вас что, семей нет своих, на праздник то?
Ну детишек там можно прогулять, мужу стол накрыть или с женой провести волшебную ночь, обсудить какие то семейные проблемы за тот год, с чем входим, с чем выходим, а вы все праздники все эти 17 лет только и делаете, что обсуждаете опять меня.
Мне это конечно приятно, но как то вот становится не смешно уже с вам, а немножечко даже жаль что ли..
таноми52:
111-й из флуда
111-й из флуда
Цитата:
таноми52:
Бесит, что 112-й регуля
Бесит, что 112-й регуля
Граждане патриоты, у вас что, семей нет своих, на праздник то?
Ну детишек там можно прогулять, мужу стол накрыть или с женой провести волшебную ночь, обсудить какие то семейные проблемы за тот год, с чем входим, с чем выходим, а вы все праздники все эти 17 лет только и делаете, что обсуждаете опять меня.
Мне это конечно приятно, но как то вот становится не смешно уже с вам, а немножечко даже жаль что ли..
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 19637
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.01.24 - 14:05
Цитата:
а почему памятника нет перед акиматом?
чтобы выше акимата был.
с указающей рукой...
Эл-починно:
Шайтан-Батыр!
Шайтан-Батыр!
а почему памятника нет перед акиматом?
чтобы выше акимата был.
с указающей рукой...
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.01.24 - 14:05
Цитата:
Можно очень долго спорить
таноми52:
Чингизид.
Чингизид.
Можно очень долго спорить
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.01.24 - 14:05
Цитата:
акая ночь, день на дворе! Цитата:
Какое высокомерие и не правда (просто ложь) никому ты тут не нужен, смирись уже.
111:
мужу стол накрыть или с женой провести волшебную ночь,
мужу стол накрыть или с женой провести волшебную ночь,
акая ночь, день на дворе! Цитата:
111:
все эти 17 лет только и делаете, что обсуждаете опять меня.
все эти 17 лет только и делаете, что обсуждаете опять меня.
Какое высокомерие и не правда (просто ложь) никому ты тут не нужен, смирись уже.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.01.24 - 14:06
Сегодня кстати у нас не получилась волшебная ночь, сколько моя меня не трясла..
Перепил блин..
Вот что надо вспоминать, а не гонять какую то месть и ненависть каждый праздник все эти 17 лет против каких то чужих людей, с которыми вам как говорится не пить за брудершафт, показывая как вы слабы и сильно уязвимы..
Улыбнитесь наконец, будьте немного проще, повзрослейте что ли, и жизнь ваша покажется не такой уж стремной что ли..
Хотя бы в праздники..
Перепил блин..
Вот что надо вспоминать, а не гонять какую то месть и ненависть каждый праздник все эти 17 лет против каких то чужих людей, с которыми вам как говорится не пить за брудершафт, показывая как вы слабы и сильно уязвимы..
Улыбнитесь наконец, будьте немного проще, повзрослейте что ли, и жизнь ваша покажется не такой уж стремной что ли..
Хотя бы в праздники..
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.01.24 - 14:07
Цитата:
Вы же сами это и провоцируете
111:
Ну детишек там можно прогулять, мужу стол накрыть или с женой
Ну детишек там можно прогулять, мужу стол накрыть или с женой
Вы же сами это и провоцируете
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.01.24 - 14:09
Цитата:
Сегодня новогодняя ночь.
Сегодня.
Ты даже от злости не знаешь о чем речь.
Эл-починно:
акая ночь, день на дворе!
акая ночь, день на дворе!
Сегодня новогодняя ночь.
Сегодня.
Ты даже от злости не знаешь о чем речь.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.01.24 - 14:10
Цитата:
Где я сегодня кого то спровоцировал?
А вчера?
Кого лично я задел?
А позавчера?
saba:
Вы же сами это и провоцируете
Вы же сами это и провоцируете
Где я сегодня кого то спровоцировал?
А вчера?
Кого лично я задел?
А позавчера?
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