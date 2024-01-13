Отправлено: - 12:47

maxsaf:

Вы хотите правосудия по отношению ко всем нарушителям, кроме вас, так что-ли?))

Цитата:Пока я буду ждать когда у нас в стране наступит - ЗАКОНИЕ и БЕЗКОРРУПЦИЯ - машина сгниёт и я уйду в лучший мир.Мы НЕ ПРИВЫКЛИ ждать милости у природы.Или: - с волками жить- по волчьи выть.