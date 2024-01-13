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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21425
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.01.24 - 12:11
#15226
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Цитата:
alex_60:
Бух, и готово. ну а что? "аргументированно, логично"

Кратко, ёмко, и главное всегда в тему.

-Чем закончится СВО
-Бух!

-Че там с новыми пятиэтажками?
-Бух!

И.т.д

:lol:
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
19632
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.01.24 - 12:13
#15227
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ясельная группа,
тоже яркий пример.
того же.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21425
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.01.24 - 12:15
#15228
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Я теперь тоже так буду отвечать.

-Посетитель в кафе пришел пьян?
-Бух

-как его ударил диджей?
-бух!

:lol:
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2881
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.01.24 - 12:16
#15229
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2881
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.01.24 - 12:17
#15230
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Цитата:
maxsaf:
Я теперь тоже так буду отвечать.

не надо, мне будет очень не хватать вменяемых комментариев. :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21425
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.01.24 - 12:19
#15231
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Цитата:
Эл-починно:
не надо, мне будет очень не хватать вменяемых комментариев.

Бух!
(Это камент к картинке с шампанским) :lol:
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2881
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.01.24 - 12:20
#15232
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Цитата:
alex_60:
ясельная группа,

Да именно о чём то подобном и я тогда подумал, когда прочёл тот коммент. Детский сад и песочницы делят. :lol:
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3737
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.01.24 - 12:25
#15233
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Цитата:
ACROS:
всё таки ТРЕХСОТЛЕТНЕЕ иго над русским народом, наших далёких предков, очевидно, если следовать вашей логике, даёт о себе знать:


Назовите, пожалуйста, имя того великого казаха, который триста лет назад жёг русские города, уводил в плен женщин и детей, брал дань и, короче, довлел ИГОМ над русским народом"
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2881
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.01.24 - 12:29
#15234
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Цитата:
таноми52:
Назовите, пожалуйста, имя того великого казаха,

Шайтан-Батыр! :lol:
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3737
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.01.24 - 12:33
#15235
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Цитата:
ACROS:
таноми52: а за мерзкие высказывания о Русском мире,

Не думаю: - вполне адекватные выказывания, может эмоционально, не более.


""Пробили очередное дно.Теперь сносят памятники Истории, где они поставлены не русскому (5573) "как они топят и убивают детей, как кидают ядерные бомбы, как прямой наводкой в Умани или Краматорске убивают детей..." (5669) "детей Украины надо топить и сжигать, как повторяют они.." (5672) ".Бахмут вырезали.Ирпень.Бучу.Северодонецк, Мариуполь.."Ведь они просто насилуют детей, не от хорошей жизни! (5725) "гибнет, защищая свою страну от орд убийц и насильников." (5786) "Первые убитые дети в первый день лета от рук оккупантов и просто мразей.." (5826)
( 111-й из флуда)

Что ж, теперь ясно, что в Вашем понимании "адекватность"
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3737
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.01.24 - 12:38
#15236
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Цитата:
ACROS:
примерно так он выразился ( это мой вольный перевод, только по отношению к нему) - это ЕХИДНЕЧЕСТВО или это у вас - корпоративная солидарность???


Ваше личное восприятие, исходя из Вашего уязвленного самолюбия.
Не состою я в никаких корпорациях с Алексом. Первый форумчанин, с которым я начала конфликтовать, был Алекс, за его ехидство и под...бы
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3906
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.01.24 - 12:38
#15237
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Цитата:
maxsaf:
Саба сказал "Бух!

Я аргументировал, свою позицию, про Алекса молчу, расскажите про свою точку зрения
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3906
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.01.24 - 12:43
#15238
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Цитата:
таноми52:
Назовите, пожалуйста, имя того великого казаха, который триста лет назад жёг

Тохтамыш, э
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3737
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.01.24 - 12:44
#15239
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Цитата:
ACROS:
таноми52: не соглашусь, что Ольга Германовна была предвзята

Была- и ещё как - и не только, повторюсь, - поэтому с её уходом и Абайки, и Саба и 111 - почувствовали, а остальные ТАЙНИЕ защитники, так называемого "русского мира" тоже - её ОТСУТСТВИЕ.


Вот пост ОК, говорящий о её равном отношении к о всем:"Вижу массовые предложения забанить 112-го навечно. Против кого следующего дружить будете? Vital за периодичную неадекватность высказываний? Бывалый за злонамеренную поперечность их же? Валентин за раздражающую интеллигентность? Юджин за его выступления против переименований улиц? Этот процесс же только начать - предела "совершенству" нету. Только что совершенствуем, граждане? Форум это сообщество нас, родимых. И какие мы есть, такое и сообщество. Другим не будет. Бесит, что 112-й регулярно занимается провокациями? Согласна. Занимается. А если понимаете это, чего ведетесь? Когда он, образно говоря, нацепив красные труселя на грабли, пробегает по форуму, кто заставляет гнаться за ним с улюлюканьем? Он шут? Но не только короля играет свита. Шута тоже, если он ее имеет. Короче говоря, никто не будет банить. Ни 112-го, ни остальных участников форума до тех пор, пока они не совершают противоправных действий"

Теперь Вы докажите её предвзятость
И что это не Ваши домыслы
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3906
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.01.24 - 12:46
#15240
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Цитата:
таноми52:
Что ж, теперь ясно, что в Вашем понимании "адекватность"

С другой стороны не пробовали посмотреть? Жертвы с 2021 гола 56 человек , с 2022 более 300000 человек
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