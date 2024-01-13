Отправлено: - 12:33

ACROS:

таноми52: а за мерзкие высказывания о Русском мире,



Не думаю: - вполне адекватные выказывания, может эмоционально, не более.

Цитата:""Пробили очередное дно.Теперь сносят памятники Истории, где они поставлены не русскому (5573) "как они топят и убивают детей, как кидают ядерные бомбы, как прямой наводкой в Умани или Краматорске убивают детей..." (5669) "детей Украины надо топить и сжигать, как повторяют они.." (5672) ".Бахмут вырезали.Ирпень.Бучу.Северодонецк, Мариуполь.."Ведь они просто насилуют детей, не от хорошей жизни! (5725) "гибнет, защищая свою страну от орд убийц и насильников." (5786) "Первые убитые дети в первый день лета от рук оккупантов и просто мразей.." (5826)( 111-й из флуда)Что ж, теперь ясно, что в Вашем понимании "адекватность"