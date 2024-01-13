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Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.01.24 - 12:11
Цитата:
Кратко, ёмко, и главное всегда в тему.
-Чем закончится СВО
-Бух!
-Че там с новыми пятиэтажками?
-Бух!
И.т.д
alex_60:
Бух, и готово. ну а что? "аргументированно, логично"
Бух, и готово. ну а что? "аргументированно, логично"
Кратко, ёмко, и главное всегда в тему.
-Чем закончится СВО
-Бух!
-Че там с новыми пятиэтажками?
-Бух!
И.т.д
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 19632
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.01.24 - 12:13
ясельная группа,
тоже яркий пример.
того же.
тоже яркий пример.
того же.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.01.24 - 12:15
Я теперь тоже так буду отвечать.
-Посетитель в кафе пришел пьян?
-Бух
-как его ударил диджей?
-бух!
-Посетитель в кафе пришел пьян?
-Бух
-как его ударил диджей?
-бух!
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.01.24 - 12:16
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.01.24 - 12:17
Цитата:
не надо, мне будет очень не хватать вменяемых комментариев.
maxsaf:
Я теперь тоже так буду отвечать.
Я теперь тоже так буду отвечать.
не надо, мне будет очень не хватать вменяемых комментариев.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.01.24 - 12:19
Цитата:
Бух!
(Это камент к картинке с шампанским)
Эл-починно:
не надо, мне будет очень не хватать вменяемых комментариев.
не надо, мне будет очень не хватать вменяемых комментариев.
Бух!
(Это камент к картинке с шампанским)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.01.24 - 12:20
Цитата:
Да именно о чём то подобном и я тогда подумал, когда прочёл тот коммент. Детский сад и песочницы делят.
alex_60:
ясельная группа,
ясельная группа,
Да именно о чём то подобном и я тогда подумал, когда прочёл тот коммент. Детский сад и песочницы делят.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.01.24 - 12:25
Цитата:
Назовите, пожалуйста, имя того великого казаха, который триста лет назад жёг русские города, уводил в плен женщин и детей, брал дань и, короче, довлел ИГОМ над русским народом"
ACROS:
всё таки ТРЕХСОТЛЕТНЕЕ иго над русским народом, наших далёких предков, очевидно, если следовать вашей логике, даёт о себе знать:
всё таки ТРЕХСОТЛЕТНЕЕ иго над русским народом, наших далёких предков, очевидно, если следовать вашей логике, даёт о себе знать:
Назовите, пожалуйста, имя того великого казаха, который триста лет назад жёг русские города, уводил в плен женщин и детей, брал дань и, короче, довлел ИГОМ над русским народом"
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.01.24 - 12:29
Цитата:
Шайтан-Батыр!
таноми52:
Назовите, пожалуйста, имя того великого казаха,
Назовите, пожалуйста, имя того великого казаха,
Шайтан-Батыр!
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.01.24 - 12:33
Цитата:
""Пробили очередное дно.Теперь сносят памятники Истории, где они поставлены не русскому (5573) "как они топят и убивают детей, как кидают ядерные бомбы, как прямой наводкой в Умани или Краматорске убивают детей..." (5669) "детей Украины надо топить и сжигать, как повторяют они.." (5672) ".Бахмут вырезали.Ирпень.Бучу.Северодонецк, Мариуполь.."Ведь они просто насилуют детей, не от хорошей жизни! (5725) "гибнет, защищая свою страну от орд убийц и насильников." (5786) "Первые убитые дети в первый день лета от рук оккупантов и просто мразей.." (5826)
( 111-й из флуда)
Что ж, теперь ясно, что в Вашем понимании "адекватность"
ACROS:
таноми52: а за мерзкие высказывания о Русском мире,
Не думаю: - вполне адекватные выказывания, может эмоционально, не более.
таноми52: а за мерзкие высказывания о Русском мире,
Не думаю: - вполне адекватные выказывания, может эмоционально, не более.
""Пробили очередное дно.Теперь сносят памятники Истории, где они поставлены не русскому (5573) "как они топят и убивают детей, как кидают ядерные бомбы, как прямой наводкой в Умани или Краматорске убивают детей..." (5669) "детей Украины надо топить и сжигать, как повторяют они.." (5672) ".Бахмут вырезали.Ирпень.Бучу.Северодонецк, Мариуполь.."Ведь они просто насилуют детей, не от хорошей жизни! (5725) "гибнет, защищая свою страну от орд убийц и насильников." (5786) "Первые убитые дети в первый день лета от рук оккупантов и просто мразей.." (5826)
( 111-й из флуда)
Что ж, теперь ясно, что в Вашем понимании "адекватность"
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.01.24 - 12:38
Цитата:
Ваше личное восприятие, исходя из Вашего уязвленного самолюбия.
Не состою я в никаких корпорациях с Алексом. Первый форумчанин, с которым я начала конфликтовать, был Алекс, за его ехидство и под...бы
ACROS:
примерно так он выразился ( это мой вольный перевод, только по отношению к нему) - это ЕХИДНЕЧЕСТВО или это у вас - корпоративная солидарность???
примерно так он выразился ( это мой вольный перевод, только по отношению к нему) - это ЕХИДНЕЧЕСТВО или это у вас - корпоративная солидарность???
Ваше личное восприятие, исходя из Вашего уязвленного самолюбия.
Не состою я в никаких корпорациях с Алексом. Первый форумчанин, с которым я начала конфликтовать, был Алекс, за его ехидство и под...бы
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.01.24 - 12:38
Цитата:
Я аргументировал, свою позицию, про Алекса молчу, расскажите про свою точку зрения
maxsaf:
Саба сказал "Бух!
Саба сказал "Бух!
Я аргументировал, свою позицию, про Алекса молчу, расскажите про свою точку зрения
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.01.24 - 12:43
Цитата:
Тохтамыш, э
таноми52:
Назовите, пожалуйста, имя того великого казаха, который триста лет назад жёг
Назовите, пожалуйста, имя того великого казаха, который триста лет назад жёг
Тохтамыш, э
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.01.24 - 12:44
Цитата:
Вот пост ОК, говорящий о её равном отношении к о всем:"Вижу массовые предложения забанить 112-го навечно. Против кого следующего дружить будете? Vital за периодичную неадекватность высказываний? Бывалый за злонамеренную поперечность их же? Валентин за раздражающую интеллигентность? Юджин за его выступления против переименований улиц? Этот процесс же только начать - предела "совершенству" нету. Только что совершенствуем, граждане? Форум это сообщество нас, родимых. И какие мы есть, такое и сообщество. Другим не будет. Бесит, что 112-й регулярно занимается провокациями? Согласна. Занимается. А если понимаете это, чего ведетесь? Когда он, образно говоря, нацепив красные труселя на грабли, пробегает по форуму, кто заставляет гнаться за ним с улюлюканьем? Он шут? Но не только короля играет свита. Шута тоже, если он ее имеет. Короче говоря, никто не будет банить. Ни 112-го, ни остальных участников форума до тех пор, пока они не совершают противоправных действий"
Теперь Вы докажите её предвзятость
И что это не Ваши домыслы
ACROS:
таноми52: не соглашусь, что Ольга Германовна была предвзята
Была- и ещё как - и не только, повторюсь, - поэтому с её уходом и Абайки, и Саба и 111 - почувствовали, а остальные ТАЙНИЕ защитники, так называемого "русского мира" тоже - её ОТСУТСТВИЕ.
таноми52: не соглашусь, что Ольга Германовна была предвзята
Была- и ещё как - и не только, повторюсь, - поэтому с её уходом и Абайки, и Саба и 111 - почувствовали, а остальные ТАЙНИЕ защитники, так называемого "русского мира" тоже - её ОТСУТСТВИЕ.
Вот пост ОК, говорящий о её равном отношении к о всем:"Вижу массовые предложения забанить 112-го навечно. Против кого следующего дружить будете? Vital за периодичную неадекватность высказываний? Бывалый за злонамеренную поперечность их же? Валентин за раздражающую интеллигентность? Юджин за его выступления против переименований улиц? Этот процесс же только начать - предела "совершенству" нету. Только что совершенствуем, граждане? Форум это сообщество нас, родимых. И какие мы есть, такое и сообщество. Другим не будет. Бесит, что 112-й регулярно занимается провокациями? Согласна. Занимается. А если понимаете это, чего ведетесь? Когда он, образно говоря, нацепив красные труселя на грабли, пробегает по форуму, кто заставляет гнаться за ним с улюлюканьем? Он шут? Но не только короля играет свита. Шута тоже, если он ее имеет. Короче говоря, никто не будет банить. Ни 112-го, ни остальных участников форума до тех пор, пока они не совершают противоправных действий"
Теперь Вы докажите её предвзятость
И что это не Ваши домыслы
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.01.24 - 12:46
Цитата:
С другой стороны не пробовали посмотреть? Жертвы с 2021 гола 56 человек , с 2022 более 300000 человек
таноми52:
Что ж, теперь ясно, что в Вашем понимании "адекватность"
Что ж, теперь ясно, что в Вашем понимании "адекватность"
С другой стороны не пробовали посмотреть? Жертвы с 2021 гола 56 человек , с 2022 более 300000 человек
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